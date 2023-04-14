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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Свитолина впервые за 10 лет сыграла на турнире ITF, но не вышла в четвертьфинал

Еліна Світоліна
Фото: Depositphotos

Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла выйти в четвертьфинал турнира ITF 60 в швейцарском Кьяссо.

Во втором круге соревнований она уступила румынке Александре Игнатик в трех сетах 6:1, 2:6, 5:7.

На турнире в Кьяссо Свитолина получила wild card. На старте соревнований она обыграла другую представительницу Румынии Елену-Габриэлу Русе (6:4, 6:2). Эта победа стала первой для Элины после рождения ребенка.

Вторая игра на турнире начиналась хорошо для украинки. Она почти всухую выиграла первый сет, взяв четыре подачи соперницы.

Во второй партии Игнатик сделала два первых брейка и повела в счете 4:1. Теннисистки обменялись еще двумя брейками, после чего румынка сравняла счет в сетах, закрыв партию с третьего сетбола.

Решающий сет начинала Свитолина, но не смогла выиграть собственную подачу. Свитолина получила матчбол при счете 5:3, но проиграла гейм. Остальные розыгрыши тоже были в пользу Игнатик.

17 апреля Элина Свитолина стартует на другом турнире ITF в португальском Оейраше. Последний раз Элина соревновалась на этом уровне почти десять лет назад, летом 2013 года в Донецке.

Бывшая третья ракетка мира Свитолина сейчас находится на 1344-м месте в рейтинге WTA. Первый матч она провела на турнире WTA 500 в американском Чарльстоне, но уступила в первой же игре в почти трехчасовом матче.

Свитолина призналась, что через участие на турнирах серии ITF она попытается вернуться к лучшей форме. Это также возможность набирать рейтинговые очки и подниматься в мировом рейтинге.

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Элина Свитолина, Теннис
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Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.

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