Китайский боксер Чжилей после сенсационной победы претендует на пояс Усика

Китайский боксер Чжан Чжилей сенсационно победил техническим нокаутом британца Джо Джойса и стал обладателем титула временного чемпиона WBO.

37-летний Джойс, который владел титулом временного чемпиона WBO, считался фаворитом поединка, состоявшегося в Лондоне. Но уже в шестом раунде рефери остановил бой, зафиксировав техническое поражение британца.

Из-за огромного количества пропущенных ударов у Джойса почти закрылся глаз, поэтому врачи посоветовали остановить бой.

Перед поединком Джойс не скрывал, что смотрит на перспективу следующих боев против именитых боксеров. В частности, он стремился получить право на бой с чемпионом WBO, WBA и IBF Александром Усиком, а также говорил о бое с Тайсоном Фьюри за корону WBC.

— Я просто разочарован своим выступлением. Из уважения к Чжану Чжилею это был хороший бой, но я думаю, что мог бы выступить лучше. Отдаю ему должное, потому что он был хорошим бойцом, — сказал Джойс после боя.

37-летний Джойс стал временным чемпионом WBO в сентябре 2022-го, когда победил Джозефа Паркера. Он был обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет Александр Усик, но теперь на бой с украинцем претендует 39-летний Чжилей.

В конце марта стало известно, что командам Александра Усика и Тайсона Фьюри не удалось договориться о бое за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

После этого сообщалось, что украинцу придется провести обязательную защиту пояса WBA от претендента Даниэля Дюбуа.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.