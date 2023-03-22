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Факты / Спорт

Бой Усик – Фьюри не состоится: известна возможная причина и потенциальный соперник украинца

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Усик Ф'юрі
Фото: Getty Images

Бой чемпиона мира и обладателя поясов WBO, IBO, IBF, WBA (Super), The Ring Александра Усика с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри не состоится.

Это подтвердил промоутер украинца Александр Красюк в комментарии Sky Sports.

Он рассказал, что переговоры о проведении боя за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе не достигли успеха.

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Теперь Усику, вероятно, придется провести защиту титула против обязательного претендента по версии WBA Даниэля Дюбуа.

Ранее сообщалось, что Фьюри публично требовал от Усика согласиться на распределение гонорара 70/30, на что украинец согласился при условии, что Фьюри сделает значительное пожертвование на помощь Украине. Но обе стороны не смогли достичь соглашения.

По информации Роба Теббатта из ID Boxing, причина отмены боя — пункт о немедленном реванше. Стороны не сумели договориться о том, как поделить призовой фонд в случае, если в первом поединке победит Усик. Он отметил, что неспособность договориться об условиях второго боя, в конце концов, завершилась срывом переговоров.

Издание пишет, что британец Даниэль Дюбуа имеет все шансы стать следующим соперником Усика, если успеет восстановится от травмы, полученной во время последнего боя с Кевином Лереной.

Дюбуа является обязательным претендентом на титул WBA, которым владеет Усик, и WBA уже заявила, что Усик должен начать переговоры о защите титула против Дюбуа, если он не сможет засвидетельствовать подписанные контракты на бой с Фьюри до 1 апреля.

Также сообщается, что Усик закрыл свой тренировочный лагерь, чтобы спланировать с командой свой следующий бой. Менеджер украинца Эгис Климас сообщал, что бой с Фьюри не состоится 29 апреля, а Александр может вернуться в ринг в июне или июле.

Источник: Sky Sports
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