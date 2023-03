Бой Усик – Фьюри не состоится: известна возможная причина и потенциальный соперник украинца

Бой чемпиона мира и обладателя поясов WBO, IBO, IBF, WBA (Super), The Ring Александра Усика с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри не состоится.

Это подтвердил промоутер украинца Александр Красюк в комментарии Sky Sports.

Он рассказал, что переговоры о проведении боя за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе не достигли успеха.

Теперь Усику, вероятно, придется провести защиту титула против обязательного претендента по версии WBA Даниэля Дюбуа.

Ранее сообщалось, что Фьюри публично требовал от Усика согласиться на распределение гонорара 70/30, на что украинец согласился при условии, что Фьюри сделает значительное пожертвование на помощь Украине. Но обе стороны не смогли достичь соглашения.

По информации Роба Теббатта из ID Boxing, причина отмены боя — пункт о немедленном реванше. Стороны не сумели договориться о том, как поделить призовой фонд в случае, если в первом поединке победит Усик. Он отметил, что неспособность договориться об условиях второго боя, в конце концов, завершилась срывом переговоров.

Told that #FuryUsyk talks collapsed due to a failure to reach an agreement over the purse split for the rematch.

Two-way rematch initially agreed over the weekend, with “significant progress” made on Sunday, but a failure to agree terms ended up scuppering the deal.

— Rob Tebbutt (@RobTebbutt) March 22, 2023