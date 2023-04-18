Камила Конотоп стала абсолютной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике

Украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп стала абсолютной чемпионкой Европы в весовой категории до 59 кг. Кроме того, спортсменка установила три новых европейских рекорда: в толчке, рывке и по сумме двоеборья.

В рывке Конотоп установила рекорд, подняв вес 106 кг. А после этого установила еще рекорд Европы в толчке, взяв 129 кг. Соответственно, она обновила рекорд Европы по сумме в двоеборье (235 кг).

Это уже второй раз в карьере Конотоп становится абсолютной чемпионкой Европы.

Серебро досталось бельгийской атлетке Нине Стеркс (рывок — 93 кг, толчок — 116 кг, сумма в двоеборье — 209 кг).

А вот бронзовые медали завоевала еще одна представительница Украины Надежда Шпилька. Она подняла вес в 93 кг в рывке и 114 кг в толчке. Общий результат Надежды составил 207 кг.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходит в Ереване (Армения). Сейчас в копилке Украины на турнире 11 медалей, из которых три золотых, завоеванные Конотоп.

Фото: Isaac Morillas Sanchez

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.