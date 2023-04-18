Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Зеленский и Дуда в Варшаве передали послание Кремлю: никогда больше вам не удастся нас поссорить
Курс доллара отпустят: что известно и когда это может произойти
Была на 17-й неделе беременности: мужчина столкнул свою жену со скалы
Отрезали голову еще живому: в соцсетях распространили видео казни украинского военнопленного
Психологический слом произошел. Z-сообщество начинает осознавать – России не выиграть эту войну
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Камила Конотоп стала абсолютной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике

Каміла Конотоп

Украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп стала абсолютной чемпионкой Европы в весовой категории до 59 кг. Кроме того, спортсменка установила три новых европейских рекорда: в толчке, рывке и по сумме двоеборья.

В рывке Конотоп установила рекорд, подняв вес 106 кг. А после этого установила еще рекорд Европы в толчке, взяв 129 кг. Соответственно, она обновила рекорд Европы по сумме в двоеборье (235 кг).

Это уже второй раз в карьере Конотоп становится абсолютной чемпионкой Европы.

Серебро досталось бельгийской атлетке Нине Стеркс (рывок — 93 кг, толчок — 116 кг, сумма в двоеборье — 209 кг).

А вот бронзовые медали завоевала еще одна представительница Украины Надежда Шпилька. Она подняла вес в 93 кг в рывке и 114 кг в толчке. Общий результат Надежды составил 207 кг.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике проходит в Ереване (Армения). Сейчас в копилке Украины на турнире 11 медалей, из которых три золотых, завоеванные Конотоп.

Читайте также
Украинка Ломачинская выиграла две бронзы на ЧЕ-2023 по тяжелой атлетике
Ангеліна Ломачинська

Фото: Isaac Morillas Sanchez

Важка атлетика, Чемпіонат Європи
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Украинец Ковтун выиграл золото на ЧЕ-2023 по гимнастке, у Радивилова бронза
Ілля Ковтун
Украинка Ломачинская выиграла две бронзы на ЧЕ-2023 по тяжелой атлетике
Ангеліна Ломачинська
Украина уступила Англии на Уэмбли в первом матче отбора Евро-2024 в первом матче
Англія Україна
Украина завоевала два золота и серебро на чемпионате Европы по каратэ
Анжеліка Терлюга
Англия — Украина: прогноз букмекеров на матч отбора на Евро-2024
тренування збірної України
Видео
Скандальные истории с оскорблением военных — что скрывается за неуважением к ВСУ

Напоминайте себе каждый день об уважении, благодарности и приязни к защитникам, потому что именно благодаря им мы утром пьем кофе в мирном Киеве, отправляем малышей в детсад и радуемся весне… Кто-то за наши радостные моменты отдал свою жизнь, а кто-то позволяет себе хамство в адрес украинских воинов. К счастью, таких немного, но, к сожалению – они есть.

Татьяна Наконечная
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 00:00 (18.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (17.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (17.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:00 (17.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь