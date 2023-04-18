Каміла Конотоп стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики
Українська важкоатлетка Каміла Конотоп стала абсолютною чемпіонкою Європи у ваговій категорії до 59 кг. Крім того, спортсменка встановила три нові європейські рекорди: у поштовху, ривку та за сумою двоборства.
У ривку Конотоп встановила рекорд, піднявши вагу 106 кг. А після цього встановила ще й рекорд Європи у поштовху, взявши 129 кг. Відповідно, вона оновила рекорд Європи за сумою у двоборстві (235 кг).
Це вже вдруге у кар’єрі Конотоп стає абсолютною чемпіонкою Європи.
Срібло дісталося бельгійській атлетці Ніні Стеркс (ривок – 93 кг, поштовх – 116 кг, сума у двоборстві – 209 кг).
А ось бронзові медалі виборола ще одна представниця України Надія Шпилька. Вона підняла вагу в 93 кг в ривку та 114 кг у поштовху. Загальний результат Надії становить 207 кг.
Чемпіонат Європи з важкої атлетики триває у Єревані (Вірменія). Зараз у скарбничці України на турнірі 11 медалей, з яких три золотих, завойовані Конотоп.
Фото: Isaac Morillas Sanchez
Нагадуйте собі щодня про повагу, вдячність та приязнь до захисників, бо саме завдяки їм ми зранку п’ємо каву в мирному Києві, відправляємо малечу в дитсадок і радіємо весні… Хтось за наші радісні моменти віддав своє життя, а хтось дозволяє собі хамство на адресу українських воїнів. На щастя, таких небагато, але, на жаль – вони є.Тетяна Наконечна