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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Каміла Конотоп стала абсолютною чемпіонкою Європи з важкої атлетики

Каміла Конотоп

Українська важкоатлетка Каміла Конотоп стала абсолютною чемпіонкою Європи у ваговій категорії до 59 кг. Крім того, спортсменка встановила три нові європейські рекорди: у поштовху, ривку та за сумою двоборства.

У ривку Конотоп встановила рекорд, піднявши вагу 106 кг. А після цього встановила ще й рекорд Європи у поштовху, взявши 129 кг. Відповідно, вона оновила рекорд Європи за сумою у двоборстві (235 кг).

Це вже вдруге у кар’єрі Конотоп стає абсолютною чемпіонкою Європи.

Срібло дісталося бельгійській атлетці Ніні Стеркс (ривок – 93 кг, поштовх – 116 кг, сума у двоборстві – 209 кг).

А ось бронзові медалі виборола ще одна представниця України Надія Шпилька. Вона підняла вагу в 93 кг в ривку та 114 кг у поштовху. Загальний результат Надії становить 207 кг.

Чемпіонат Європи з важкої атлетики триває у Єревані (Вірменія). Зараз у скарбничці України на турнірі 11 медалей, з яких три золотих, завойовані Конотоп.

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Фото: Isaac Morillas Sanchez

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