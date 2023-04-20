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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Роналду угрожают депортировать из Саудовской Аравии из-за непристойного жеста фанатам

Криштіану Роналду
Фото: Depositphotos

Саудовский адвокат призвал выслать португальского футболиста Криштиану Роналду из страны после того, как он сделал неприличный жест в адрес болельщиков после поражения Аль-Насра от Аль-Хилала со счетом 2:0.

На видео, опубликованном в социальных сетях, 38-летний футболист схватился рукой за пах, когда покидал поле в ответ на выкрики болельщиков, которые скандировали имя аргентинца Лионеля Месси.

На инцидент отреагировал адвокат из Саудовской Аравии Нуф бин Ахмед, который требует строгого наказания Роналду за его действия.

— Это считается преступлением публичного позора, и это одно из преступлений, которое влечет за собой арест и депортацию, если его совершил иностранец, — заявил Ахмед в Twitter.

Адвокат пообещал подать жалобу в прокуратуру Саудовской Аравии за “преступление публичной непристойности” со стороны футболиста.

Роналду раскритиковали также саудовские представители СМИ. Журналист Озман Абу Бакр предложил Аль-Нассру расторгнуть контракт с игроком на 175 млн фунтов стерлингов в год после его “аморального и невежливого жеста в отношении зрителей”.

Испанская Marca пишет, что в Аль-Насре защищают Роналду, утверждая, что он сделал этот жест после того, как “получил удар во время матча” по гениталиям.

Спорный инцидент произошел после сокрушительного поражения команды Динко Еличича. Сейчас Аль-Наср занимает второе место в чемпионате, отставая от лидера Аль-Иттихад на три очка.

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Источник: Daily Mail, Marca
Криштиану Роналду, Саудівська Аравія, Футбол
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