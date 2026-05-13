Всемирная боксерская организация (World Boxing) сняла все ограничения для белорусских спортсменов, выступающих под её эгидой.

Об этом говорится на официальном сайте World Boxing.

World Boxing сняла санкции с белорусов

Соответствующее решение принял Исполнительный совет World Boxing после недавней рекомендации Международного олимпийского комитета.

– Исполнительный совет World Boxing принял решение о том, что его политика AIN — Индивидуальные нейтральные спортсмены — больше не будет применяться к Беларуси, и что спортсмены, тренеры, вспомогательный персонал и официальные лица из этой страны отныне могут участвовать в соревнованиях World Boxing наравне с другими национальными федерациями-членами, — говорится в заявлении.

Отмечается, что отмена ограничений в отношении Беларуси вступила в силу немедленно.

В то же время там добавили, что процедура нейтральности World Boxing будет по-прежнему применяться к России.

Это означает, что российским делегациям нельзя участвовать в соревнованиях под национальными флагами, в форме и с гимнами. Также они должны пройти проверку, чтобы иметь возможность участвовать в соревнованиях World Boxing.

Напомним, 7 мая МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отменить все санкции в отношении Беларуси.

НОК Украины выразил категорический протест против этого решения и раскритиковал его.

