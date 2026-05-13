Всего за прошедшие сутки зафиксировано 210 боевых столкновений. Противник нанес 111 авиационных ударов, сбросив 314 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8923 дрона-камикадзе и осуществил 3353 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Взрывы в Полтаве

Ночью в Полтавском районе прогремели взрывы — зафиксировано попадание вражеских дронов в электрическую подстанцию. В результате атаки без света остались более 6,5 тыс. бытовых и 548 юридических абонентов.

В Полтаве в результате взрывов в жилых домах выбиты и повреждены окна. Информация о пострадавших не поступала.

Взрывы в Харькове

Ночью в Харькове прогремели взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов.

По его словам, в Шевченковском районе обломки вражеского беспилотника упали на дорогу. О пострадавших не сообщается.

В Холодногорском районе вражеский дрон нанес удар по объекту инфраструктуры — на месте попадания произошел пожар. Информация о пострадавших также не поступала.

Взрывы в Херсоне

Сегодня утром вражеский беспилотник атаковал 60-летнего мужчину в Корабельном районе Херсона. Житель Херсона просто шел по улице. У него диагностированы осколочные ранения спины и ноги, контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травма. Пострадавший находится в больнице в состоянии средней тяжести.

В том же районе россияне с БПЛА атаковали 43-летнего херсонца. У него диагностировали взрывную травму, осколочные ранения головы, спины и ног.

Около 07:30 россияне атаковали с дрона автомобиль в Центральном районе. 43-летний мужчина получил взрывную травму, контузию и острую стрессовую реакцию.

Атака дронов на Сумскую область

По информации главы Сумской областной государственной администрации Олега Григорова, ночью в Белопольской общине в результате атаки российского дрона 17-летний юноша получил осколочные ранения. В настоящее время медики обследовали его, состояние — нетяжелое. Врачи оказывают всю необходимую помощь.

Атака на Днепропетровскую область

Ночью россияне атаковали Марганец с помощью FPV-дронов. Обстреливали жилые улицы и дома. Уничтожены автомобили, повреждено имущество.

В Синельниковском районе под обстрелом оказались Дубовиковская и Николаевская общины. Повреждено более двух десятков домов. Погибли два человека.

После 8 утра в Днепре раздались взрывы.

Атака дронов на Москву

Ночью дроны летели на Москву. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

По его словам, российские силы ПВО якобы сбили два беспилотника. На местах падения обломков работают службы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 540-е сутки.

