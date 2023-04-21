В полуфинале Лиги Европы сезона-2022/23 сыграют немецкий Байер, испанская Севилья, туринский Ювентус и римская Рома.

Два из четырех ответных матчей четвертьфинала завершились разгромными победами в основное время, а победителя еще одного определяли в овертайме.

Леверкузенский Байер на выезде взял верх со счетом 4:1 (5:2 по сумме двух матчей) над бельгийским Юнионом в Брюсселе.

Гости открыли счет на второй минуте игры после гола Мусса Диаби, еще до перерыва счет удвоил Митчел Баккер. Во втором тайме гол Жереми Фримпонга довел счет до разгромного — 3:0.

Юнион сумел отыграть один мяч, точным ударом Каспера Терхо, но ситуации это не спасло, ведь незадолго до конца матча финальную точку в счете поставил чешский форвард Байера Адам Гложек.

Уверенной победой Севильи над английским Манчестер Юнайтед завершилась игра на стадионе Рамон Санчес Писхуан. Нервионцы вколотили манкунианцам три безответных мяча.

Голами отметились Юссеф Эн-Несири, который оформил дубль, и Лоик Баде. Таким образом по сумме двух матчей 5:2 в пользу Севильи.

Игра на стадионе Жозе Алваладе в Лиссабоне между Бенфикой и Ювентусом завершилась ничьей 1:1.

На девятой минуте счет открыл хавбек туринцев Адриен Рабьо. Еще через девять минут в ворота гостей был назначен пенальти из-за фола того же Рабйо, который реализовал вингер Спортинга Маркус Эдвардс.

Путевку в полуфинал Лиги Европы решил единственный забитый гол туринцев в первом матче. Таким образом, 2:1 в пользу Ювентуса по итогу двух матчей.

Для определения победителя матча на Стадио Олимпико между Ромой и нидерландским Фейеноордом понадобилось компенсированное время, в котором волки дожали гостей.

Поскольку счет первого матча был в пользу нидерландцев (0:1), римлянам надо было идти вперед. Первый гол был забит лишь во втором тайме благодаря удару Леонардо Спинаццолы.

Под конец встречи у гостей забил Игорь Пайшан, но гол Пауло Дибалы на 89-й минуте перевел игру в овертайм. В компенсированное время за римлян отличились Стефан Эль-Шаарави и Лоренцо Пеллегрини.

Кто с кем сыграет в полуфинале?

За выход в полуфинал турнира Ювентус сыграет с Севильей, а Рома встретится с Байером.

Первые матчи 1/2 финала Лиги Европы запланированы на 11 мая, ответные матчи — на 18 мая. Финал состоится 31 мая в Будапеште на Пушкаш Арене.

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