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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Зинченко установил уникальное достижение: ранее это удалось пятерым футболистам из Украины

Олександр Зінченко
Фото: Getty Images

Футболист сборной Украины и лондонского Арсенала Александр Зинченко провел сотый матч в английской Премьер-лиге. Это произошло в 32-м туре АПЛ против Саутгемптона (3:3).

В футболке канониров для украинца эта игра стала 24-й в чемпионате Англии. Предыдущие 76 поединков он выходил на поле в рамках чемпионата Англии в составе Манчестер Сити.

С показателем в 100 сыгранных матчей в АПЛ Зинченко стал шестым украинским футболистом, который достиг этой отметки в лучших пяти европейских футбольных лигах.

Однако, Зинченко стал первым футболистом из Украины, кто сделал это в чемпионате Англии.

Кто из украинцев провел 100 и более матчей в топ-5 лигах Европы?

  • Андрей Шевченко — 274 матча: 226 (Италия) +48 (Англия);
  • Андрей Воронин — 182 матча: 155 (Германия) +27 (Англия);
  • Виктор Скрипник — 138 матчей (Германия);
  • Руслан Малиновский — 129 матчей: 115 (Италия) +14 (Франция);
  • Александр Заваров — 108 матчей: 58 (Италия) +50 (Франция);
  • Александр Зинченко — 100 матчей (Англия).

За 100 матчей в чемпионате Англии Зинченко одержал 79 побед и потерпел вместе с командами 14 поражений.

В нынешнем сезоне Зинченко стал шестым украинцем, который отметился забитым мячом в пределах АПЛ. Дебютный гол в АПЛ он забил в ворота Астон Виллы.

Сейчас Арсенал лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, имея 75 очков в активе. Следом идет Манчестер Сити с 70 очками, но у горожан есть две игры в запасе. 26 апреля состоится очная встреча команд в рамках АПЛ.

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АПЛ, Арсенал, Александр Зинченко, Футбол
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