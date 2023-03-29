Март, 29 в 14:38

Бывший чемпион мира по боксу в трех весовых категориях Василий Ломаченко свой следующий бой проведет против американского боксера Дэвина Хейни. На кону поединка будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

О достижении соглашения сообщила промоутерская компания Top Rank Boxing.

Чемпионские пояса IBG, WBA, WBC и WBO, которые будут стоять на кону, принадлежат Хейни.

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Когда состоится бой Ломаченко — Хейни?

Бой Ломаченко — Хейни состоится 20 мая (по киевскому времени в ночь на 21 мая).

Вечер бокса состоится в Лас-Вегасе (штат Невада) в комплексе MGM Grand Las Vegas.

Each move has led to this moment. On May 20th, it’s . #HaneyLoma pic.twitter.com/yMXXGaDbeb — Top Rank Boxing (@trboxing) March 28, 2023

Сначала ожидалось, что боксеры встретятся на ринге в марте 2023 года. Однако из-за того, что 24-летний Хейни исповедует ислам, бой решили провести после Рамадана.

Дэвид рассказал, что бой против Василия, возможно, станет для него последним в легком весе. Спортсмен хочет сменить весовую категорию и перейти в полусредний.

Ломаченко проводит свой тренировочный лагерь в США. Последний раз 35-летний боксер выходил на ринг в октябре 2022 года, когда победил американца Джамейна Ортиса. Что касается Гейни, то последний раз он выходил на ринг также в октябре. Тогда он защитил звание звания абсолютного чемпиона мира в легком весе в бою-реванше против Джорджа Камбососа.

Источник: Top Rank Boxing

Фото: Top Rank Boxing