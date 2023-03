Бывший чемпион мира по боксу в трех весовых категориях Василий Ломаченко свой следующий бой проведет против американского боксера Дэвина Хейни. На кону поединка будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

О достижении соглашения сообщила промоутерская компания Top Rank Boxing.

Чемпионские пояса IBG, WBA, WBC и WBO, которые будут стоять на кону, принадлежат Хейни.

Бой Ломаченко — Хейни состоится 20 мая (по киевскому времени в ночь на 21 мая).

Вечер бокса состоится в Лас-Вегасе (штат Невада) в комплексе MGM Grand Las Vegas.

Each move has led to this moment.

On May 20th, it’s . #HaneyLoma pic.twitter.com/yMXXGaDbeb

— Top Rank Boxing (@trboxing) March 28, 2023