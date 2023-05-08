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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Сборная Украины впервые в истории завоевала медаль на чемпионате Европы по брейкингу

Анна Stefani Пономаренко

Украинка Анна Stefani Пономаренко выиграла серебро на чемпионате Европы по брейкингу, который состоялся в испанской Альмерии.

Для сборной Украины это первая медаль на Евро по брейкингу в истории.

В соревнованиях приняли участие более 150 би-боев и 75 би-герл. Украину представляли 11 спортсменов и восемь спортсменок.

В стадию 1/8 финала пробились четверо украинцев: Олег Kuzya Кузнецов и Александр LussySky Гатин-Лозинский (среди мужчин), а также Екатерина Kate Павленко и Анна Stefani Пономаренко (среди женщин).

В четвертьфинал вышли трое, кроме би-боя Kuzya. А в полуфинал удалось пройти только Анне Stefani Пономаренко.

В полуфинале она победила со счетом 2:1 одну из сильнейших би-герл мира, итальянку Anti. В решающем матче за золото 27-летняя украинка уступила 15-летней представительнице Литвы Доминике Nicka Баневич. Таким образом Пономаренко завоевала серебро.

 

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Допис, поширений Breaking Department AUDSF (@uabreaking)

Вторая строчка пьедестала также позволила Анне отобраться на Европейские игры, куда автоматически попадала первая лучшая четверка спортсменов среди мужчин и женщин.

Брейкдансинг будет дебютным видом на летней Олимпиаде-2024 в Париже, где будут соревноваться по 16 мужчин и женщин в личных соревнованиях. Одну страну смогут представить не более двух представителей у женщин и мужчин.

Автоматическую лицензию на Игры-2024 в Париж получат победители Европейских игр, а также победители чемпионата мира. Еще по семь мест разыграют на Олимпийских квалификационных сериях в 2024 году.

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Фото: kypros Papatheodoulou

Источник: WDSF Breaking for Gold

Брейк-данс, Чемпіонат Європи
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