Збірна України вперше в історії виборола медаль на чемпіонаті Європи з брейкінгу

Українка Анна Stefani Пономаренко виграла срібло на чемпіонаті Європи з брейкінгу, що відбувся в іспанській Альмерії.

Для збірної України це перша медаль на Євро з брейкінгу в історії.

У змаганнях взяли участь понад 150 бі-боїв та 75 бі-гьорл. Україну представляли 11 спортсменів та вісім спортсменок.

До стадії 1/8 фіналу пробилися четверо українців: Олег Kuzya Кузнєцов та Олександр LussySky Гатин-Лозинський (серед чоловіків), а також Катерина Kate Павленко і Анна Stefani Пономаренко (серед жінок).

До чвертьфіналу вийшли троє, окрім бі-боя Kuzya. А до півфіналу вдалося пройти лише Анні Stefani Пономаренко.

У півфіналі вона перемогла з рахунком 2:1 одну з найсильніших бі-гьорл світу, італійку Anti. У вирішальному матчі за золото 27-річна українка поступилася 15-річній представниці Литви Домініці Nicka Баневіч. Таким чином Пономаренко здобула срібло.

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Друга сходинка п’єдесталу також дозволила Анні відібратися на Європейські ігри, куди автоматично потрапляла перша найкраща четвірка спортсменів серед чоловіків та жінок.

Брейкдансинг буде дебютним видом на літній Олімпіаді-2024 у Парижі, де змагатимуться по 16 чоловіків та жінок в особистих змаганнях. Одну країну зможуть представити не більше двох представників у жінок та чоловіків.

Автоматичну ліцензію на Ігри-2024 в Париж здобудуть переможці Європейських ігор, а також переможці чемпіонату світу. Ще по сім місць розіграють на Олімпійських кваліфікаційних серіях у 2024 році.

Фото: kypros Papatheodoulou

Джерело: WDSF Breaking for Gold

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