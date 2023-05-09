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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Очень хочу его побить: Хейни рассказал, за что обижен на Ломаченко

Девін Гейні
Фото: Getty Images

Американский боксер Девин Хейни сказал, что он лучше Василия Ломаченко во всех аспектах в боксе и планирует это доказать 20 мая в Лас-Вегасе, когда состоится бой.

Хейни считает, что Ломаченко должен был драться с ним еще четыре года назад, когда американцу было всего 20 лет.

— Я думаю, что Лома должен был драться со мной четыре года назад, когда я вызвал его, я тогда сказал ему: “Дерись со мной сейчас, потому что дальше будет только хуже”. Сейчас худшее время для боя со мной, потому что сейчас я чемпион, и моя уверенность заоблачная. Я получил импульс и больше опыта, — сказал Хейни.

Однако менеджер украинского боксера Эгис Климас сказал, что у Василия не было никаких причин драться с Девином, потому что тогда “он ничего не достиг и не выделялся среди других бойцов”. Климас назвал его одним из многих, кто стремился драться с Ломаченко.

Сейчас же Хейни очень хочет одержать победу над Ломаченко. Он сказал, что расстроен, что Ломаченко заставил его так долго ждать этого боя.

— Он мне не нравится. Я очень хочу его побить. Я делаю все лучше. Я бью сильнее, я быстрее, сильнее, атлетичнее, и у меня больше горят глаза. Он ничего не может сделать лучше меня. 20 мая смотрите, как я побью любителя. Самый молодой безоговорочный чемпион в истории, — сказал Хейни.

Напомним, медиасервис Megogo сообщил, что не будет транслировать в Украине бой Ломаченко — Хейни за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

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Источник: Boxing News 24/7

Бокс, Василий Ломаченко
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