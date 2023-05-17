Калинина вырвала путевку в полуфинал турнира в Риме в почти четырехчасовом матче
Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в полуфинал теннисного турнира WTA 1000 в Риме. В матче 1/4 финала она одолела бразильянку Беатрис Хаддад Майю со счетом 6:7 (2:7), 7:6 (8:6), 6:3.
Матч выдался крайне напряженным, а теннисистки провели на корте почти четыре часа.
Калинина четыре раза подала на вылет и допустила пять двойных ошибок. У ее соперницы пять эйсов и четыре двойные ошибки.
3 hours and 41 minutes
An incredible match by both players but it’s Anhelina Kalinina who prevails in the end.#IBI23 pic.twitter.com/vkGheYExjC
— wta (@WTA) May 16, 2023
В первом сете Ангелина дважды вела с двумя брейками, но после медицинского перерыва соперницы украинка не смогла реализовать сетбол. Когда игра перешла в тай-брейк, сильнее оказалась Беатрис.
Во второй партии Калинина повела, но при счете 4:2 отдала свою подачу. Сет снова дошел до тайбрейка, который украинка завершила в свою пользу. В решающей третьей партии она уступала бразильянке 0:3, но собралась и дожала соперницу, взяв шесть розыгрышей подряд.
Теннисистки в четвертый раз встречались в очном противостоянии на корте. Все матчи завершались победой Калининой. Стоит добавить, что бразильянка занимает 15-ю строчку в рейтинге WTA. Ангелина пока идет на 47 строчке.
За место в финале она поспорит с представительницей России Вероникой Кудерметовой, которая выступает без флага. Их игра запланирована на 19 мая.
Летчик 204 бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ, майор Вадим Ворошилов с позывным Karaya в интервью ведущему ICTV Вадиму Карпьяку рассказал о количестве самолетов F-16, которые в корне изменятся ситуацию как в небе, так и на земле.Татьяна Забожко