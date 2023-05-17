Калинина вырвала путевку в полуфинал турнира в Риме в почти четырехчасовом матче

Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в полуфинал теннисного турнира WTA 1000 в Риме. В матче 1/4 финала она одолела бразильянку Беатрис Хаддад Майю со счетом 6:7 (2:7), 7:6 (8:6), 6:3.

Матч выдался крайне напряженным, а теннисистки провели на корте почти четыре часа.

Калинина четыре раза подала на вылет и допустила пять двойных ошибок. У ее соперницы пять эйсов и четыре двойные ошибки.

3 hours and 41 minutes An incredible match by both players but it’s Anhelina Kalinina who prevails in the end.#IBI23 pic.twitter.com/vkGheYExjC — wta (@WTA) May 16, 2023

В первом сете Ангелина дважды вела с двумя брейками, но после медицинского перерыва соперницы украинка не смогла реализовать сетбол. Когда игра перешла в тай-брейк, сильнее оказалась Беатрис.

Во второй партии Калинина повела, но при счете 4:2 отдала свою подачу. Сет снова дошел до тайбрейка, который украинка завершила в свою пользу. В решающей третьей партии она уступала бразильянке 0:3, но собралась и дожала соперницу, взяв шесть розыгрышей подряд.

Теннисистки в четвертый раз встречались в очном противостоянии на корте. Все матчи завершались победой Калининой. Стоит добавить, что бразильянка занимает 15-ю строчку в рейтинге WTA. Ангелина пока идет на 47 строчке.

За место в финале она поспорит с представительницей России Вероникой Кудерметовой, которая выступает без флага. Их игра запланирована на 19 мая.

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