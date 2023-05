Калинина вырвала путевку в полуфинал турнира в Риме в почти четырехчасовом матче

Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в полуфинал теннисного турнира WTA 1000 в Риме. В матче 1/4 финала она одолела бразильянку Беатрис Хаддад Майю со счетом 6:7 (2:7), 7:6 (8:6), 6:3.

Матч выдался крайне напряженным, а теннисистки провели на корте почти четыре часа.

Калинина четыре раза подала на вылет и допустила пять двойных ошибок. У ее соперницы пять эйсов и четыре двойные ошибки.

3 hours and 41 minutes

An incredible match by both players but it’s Anhelina Kalinina who prevails in the end.#IBI23 pic.twitter.com/vkGheYExjC

— wta (@WTA) May 16, 2023