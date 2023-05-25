Живет в другой реальности: известно, куда исчезла пловчиха Яна Клочкова

С начала российского полномасштабного вторжения пловчиха Яна Клочкова исчезла из информационного пространства и ни разу не высказывалась о войне, которую Россия развязала против Украины.

Четырехкратная олимпийская чемпионка впоследствии закрыла свою страницу в социальной сети Instagram, а затем зарегистрировалась в российском приложении ВКонтакте.

Украинский ведущий Слава Демин рассказал, что она сейчас вместе с родителями и сыном живет во временно оккупированном россиянами Крыму.

Известно, что родная мать пловчихи поддерживает Россию и публикует на своих страницах в соцсетях георгиевские ленты.

— Такое впечатление, что Клочкова живет в другой реальности. Хотя не будем забывать с кем в свое время она дружила. Напомню, что в 2006 году Яна была близка к украинскому президенту-беглецу Виктору Януковичу. И даже была избрана депутатом Харьковского городского совета от Партии регионов, — сказал Демин.

Яна Клочкова родилась в Симферополе. Она является четырехкратной чемпионкой по плаванию и самой титулованной украинской спортсменкой в истории Олимпийских игр.

Она установила 50 рекордов Украины и объявила о завершении карьеры в 2008 году.

Источник: Слава Демин

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