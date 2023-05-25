Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Спроможна збити в небі все: що відомо про ПЗРК NASAMS
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Живе в іншій реальності: відомо, куди зникла плавчиня Яна Клочкова

Яна Клочкова
Фото: УНІАН

Від початку російського повномасштабного вторгнення плавчиня Яна Клочкова зникла з інформаційного простору та жодного разу не висловлювалася про війну, яку Росія розв’язала проти України.

Чотириразова олімпійська чемпіонка закрила свою сторінку у соціальній мережі Instagram, а згодом зареєструвалася у російському застосунку ВКонтакте.

Яна Клочкова живе у Криму та зареєструвалася у ВКонтакте

Скриншот: сторінка Яни Клочкової в Instagram

Український ведучий Слава Дьомін розповів, що вона зараз разом із батьками та сином живе у тимчасово окупованому росіянами Криму.

Відомо, що рідна матір плавчині підтримує Росію та публікує на своїх сторінках у соцмережах георгіївські стрічки.

– Таке враження, що Клочкова живе в іншій реальності. Хоча не будемо забувати, з ким свого часу вона дружила. Нагадаю, що 2006 року Яна була близька до українського президента-втікача Віктора Януковича. І навіть була обрана депутатом Харківської міської ради від Партії регіонів, – сказав Дьомін.

Яна Клочкова народилася у Сімферополі. Вона є чотириразовою чемпіонкою з плавання та найтитулованішою українською спортсменкою в історії Олімпійських ігор.

Вона встановила 50 рекордів України та оголосила про завершення кар’єри у 2008 році.

Читайте також
Українська тенісистка мовчить про війну і продовжує виступати у дуеті з росіянками
Валерія Страхова

Джерело: Слава Дьомін

Війна в Україні, Крим, Плавання, Яна Клочкова
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Вітаємо на рідній землі: перші кадри після повернення українських захисників із полону
звільнені з полону
Зенітна зброя та боєприпаси: Фінляндія виділяє Україні новий пакет допомоги
Війна в Україні
Російський розвідувальний корабель Іван Хурс був підбитий надводним дроном – ЗМІ
Живе в іншій реальності: відомо, куди зникла плавчиня Яна Клочкова
Проведе 10 років за ґратами: житель Полтавщини “зливав” ворогу позиції ЗСУ у Маріуполі
СБУ
Авіаційна коаліція та формула миру: Зеленський зустрівся з міністром оборони Швеції
Володимир Зеленський
Відео
Перехід на григоріанський календар: які дати свят зміняться, а які – залишаться

Без змін залишиться відзначення Великодня та всіх прив’язаних до нього рухомих свят. Водночас ті парафії, які будуть проти переходу, зможуть святкувати за старим календарем, тиснути на них ніхто не буде.

Христина Гавриш
Готує борщ і пироги: трирічна блогерка розриває соцмережі та допомагає ЗСУ
Живе в іншій реальності: відомо, куди зникла плавчиня Яна Клочкова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:30 (24.05.2023)
Живе в іншій реальності: відомо, куди зникла плавчиня Яна Клочкова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (24.05.2023)
Живе в іншій реальності: відомо, куди зникла плавчиня Яна Клочкова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:00 (24.05.2023)
Живе в іншій реальності: відомо, куди зникла плавчиня Яна Клочкова
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь