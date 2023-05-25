Живе в іншій реальності: відомо, куди зникла плавчиня Яна Клочкова

Від початку російського повномасштабного вторгнення плавчиня Яна Клочкова зникла з інформаційного простору та жодного разу не висловлювалася про війну, яку Росія розв’язала проти України.

Чотириразова олімпійська чемпіонка закрила свою сторінку у соціальній мережі Instagram, а згодом зареєструвалася у російському застосунку ВКонтакте.

Український ведучий Слава Дьомін розповів, що вона зараз разом із батьками та сином живе у тимчасово окупованому росіянами Криму.

Відомо, що рідна матір плавчині підтримує Росію та публікує на своїх сторінках у соцмережах георгіївські стрічки.

– Таке враження, що Клочкова живе в іншій реальності. Хоча не будемо забувати, з ким свого часу вона дружила. Нагадаю, що 2006 року Яна була близька до українського президента-втікача Віктора Януковича. І навіть була обрана депутатом Харківської міської ради від Партії регіонів, – сказав Дьомін.

Яна Клочкова народилася у Сімферополі. Вона є чотириразовою чемпіонкою з плавання та найтитулованішою українською спортсменкою в історії Олімпійських ігор.

Вона встановила 50 рекордів України та оголосила про завершення кар’єри у 2008 році.

Джерело: Слава Дьомін

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.