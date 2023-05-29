Свитолина на старте Ролан Гаррос выбила прошлогоднюю полуфиналистку турнира

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№192 у WTA) удачно стартовала на турнире серии Grand Slam — Ролан Гаррос-2023 во Франции.

В матче 1/64 финала она в двух сетах одолела итальянскую теннисистку Мартину Тревизан (№24 у WTA) со счетом 6:2, 6:2.

Теннисистки провели на корте один час и 10 минут, за которые Свитолина дважды подала на вылет, тогда как у соперницы ни одного эйса и четыре двойные ошибки. Это была первая очная встреча теннисисток.

Украинка не отдала ни одной собственной подачи сопернице. Более того, Тревизан не добралась даже до брейк-поинтов.

Back in business @ElinaSvitolina maintains her unbeaten streak in #RolandGarros first round matches defeating Trevisan 6-2, 6-2. pic.twitter.com/wKv1ap7MuI — Roland-Garros (@rolandgarros) May 29, 2023

В следующем раунде Элина встретится с представительницей Австралии Сторм Хантер, которая прошла в основную сетку соревнований через квалификацию, а в первом раунде выбила из Ролан Гаррос испанку. Она победила в квалификации, а в первом раунде неожиданно выбила испанку Нурию Паррисас-Диас.

Элина Свитолина выступала на парижских кортах Ролан Гаррос с 2011 года. В 2022 году она пропустила розыгрыш из-за беременности. После возвращения в большой теннис победа над Тревизан стала первой на турнирах серии Grand Slam. На прошлогоднем Ролан Гаррос Тревизан добралась до полуфинала.

Лучшим результатом украинки на Ролан Гаррос являются три стадии четвертьфинала, до которых она добиралась в 2015, 2017 и 2020 годах.

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