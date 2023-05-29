Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Вступление Украины в ЕС будет означать, что Турция никогда не станет членом блока — Politico
В Запорожье на рынке напали на военных: один воин получил ножевое ранение
Лукашенко в больнице в критическом состоянии — СМИ
Срочно
Над Львовской областью ночью приземлили пять дронов – ОВА
Насилие над 11-летней на Киевщине: группе подростков избрали меры пресечения
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Свитолина на старте Ролан Гаррос выбила прошлогоднюю полуфиналистку турнира

Еліна Світоліна
Фото: Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№192 у WTA) удачно стартовала на турнире серии Grand Slam — Ролан Гаррос-2023 во Франции.

В матче 1/64 финала она в двух сетах одолела итальянскую теннисистку Мартину Тревизан (№24 у WTA) со счетом 6:2, 6:2.

Теннисистки провели на корте один час и 10 минут, за которые Свитолина дважды подала на вылет, тогда как у соперницы ни одного эйса и четыре двойные ошибки. Это была первая очная встреча теннисисток.

Украинка не отдала ни одной собственной подачи сопернице. Более того, Тревизан не добралась даже до брейк-поинтов.

В следующем раунде Элина встретится с представительницей Австралии Сторм Хантер, которая прошла в основную сетку соревнований через квалификацию, а в первом раунде выбила из Ролан Гаррос испанку. Она победила в квалификации, а в первом раунде неожиданно выбила испанку Нурию Паррисас-Диас.

Элина Свитолина выступала на парижских кортах Ролан Гаррос с 2011 года. В 2022 году она пропустила розыгрыш из-за беременности. После возвращения в большой теннис победа над Тревизан стала первой на турнирах серии Grand Slam. На прошлогоднем Ролан Гаррос Тревизан добралась до полуфинала.

Лучшим результатом украинки на Ролан Гаррос являются три стадии четвертьфинала, до которых она добиралась в 2015, 2017 и 2020 годах.

Читайте также
Костюк освистали на Ролан Гаррос за отказ пожать руку белоруске – реакция украинки
Марта Костюк

Элина Свитолина, Ролан Гаррос, Теннис
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Костюк освистали на Ролан Гаррос за отказ пожать руку белоруске – реакция украинки
Марта Костюк
Свитолина отдаст все призовые Украине после победы над россиянкой в финале WTA 250
Свитолина на старте Ролан Гаррос выбила прошлогоднюю полуфиналистку турнира
Свитолина стала чемпионкой турнира в Страсбурге — в финале она разбила россиянку
Еліна Світоліна
Свитолина вышла в первый финал турнира WTA после рождения ребенка
Еліна Світоліна
Свитолина выбила с турнира в Страсбурге россиянку и вышла в полуфинал
Еліна Світоліна
Видео
Каждый снаряд ложится точно в цель: как взаимодействуют аэроразведка и артиллерия

От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.

Артур Свинаренко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (28.05.2023)
Свитолина на старте Ролан Гаррос выбила прошлогоднюю полуфиналистку турнира
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (28.05.2023)
Свитолина на старте Ролан Гаррос выбила прошлогоднюю полуфиналистку турнира
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (28.05.2023)
Свитолина на старте Ролан Гаррос выбила прошлогоднюю полуфиналистку турнира
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (28.05.2023)
Свитолина на старте Ролан Гаррос выбила прошлогоднюю полуфиналистку турнира
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь