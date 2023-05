Свитолина на старте Ролан Гаррос выбила прошлогоднюю полуфиналистку турнира

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№192 у WTA) удачно стартовала на турнире серии Grand Slam — Ролан Гаррос-2023 во Франции.

В матче 1/64 финала она в двух сетах одолела итальянскую теннисистку Мартину Тревизан (№24 у WTA) со счетом 6:2, 6:2.

Теннисистки провели на корте один час и 10 минут, за которые Свитолина дважды подала на вылет, тогда как у соперницы ни одного эйса и четыре двойные ошибки. Это была первая очная встреча теннисисток.

Украинка не отдала ни одной собственной подачи сопернице. Более того, Тревизан не добралась даже до брейк-поинтов.

Back in business @ElinaSvitolina maintains her unbeaten streak in #RolandGarros first round matches defeating Trevisan 6-2, 6-2. pic.twitter.com/wKv1ap7MuI

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 29, 2023