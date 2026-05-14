Премьер-министр Латвии от правоцентристов Эвика Силиня подала в отставку из-за реакции своего правительства на украинские беспилотники, которые залетели на территорию Латвии из России.

Это привело к распаду ее коалиционного правительства за несколько месяцев до выборов, которые должны состояться в октябре.

Об этом пишет The Guardian.

Эвика Силиня объявила об отставке в четверг, 14 мая, через день после того, как партия Прогрессивные, ее левоцентристский партнер по коалиции, отозвала поддержку из-за решения уволить министра обороны Андриса Спрудса, который является членом этой партии.

После этого шага Прогрессивных Силиня, возглавляющая правоцентристскую партию Новое Единство, потеряла парламентское большинство.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс завтра должен провести встречу с представителями всех партий для переговоров о формировании нового правительства.

— Самым важным для меня является благополучие латвийцев и безопасность нашей страны… Жестокая война, которую Россия ведет против Украины, изменила ситуацию с безопасностью во всей Европе, — заявила Силиня, объявляя об отставке.

Главу Минобороны Спрудса заставили уйти в отставку в воскресенье после того, как Силиня заявила, что он потерял ее доверие и доверие общества из-за недостаточного реагирования на инциденты с беспилотниками, которые, вероятно, принадлежали Украине и пересекли границу Латвии.

Во время последнего инцидента 7 мая два дрона взорвались на нефтехранилище.

Это, по словам Силини, “четко демонстрирует, что политическое руководство оборонного сектора не выполнило своего обещания обеспечить безопасное небо над нашей страной”.

Министр обороны заявил, что военные не обнаружили дроны, летевшие из России.

Силиня возложила ответственность за это на Спрудса, обвинив его в том, что он недостаточно быстро обеспечил развитие систем противодействия беспилотникам.

С марта многочисленные украинские дроны залетели из России на территорию Латвии, Литвы и Эстонии.

Критики правительства в Латвии заявляют, что это свидетельствует о слабых местах в реагировании страны на потенциальные угрозы.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что эти инциденты являются “результатом российской радиоэлектронной борьбы, которая намеренно отклоняет украинские дроны от их целей в России”.

Президент Владимир Зеленский предложил направить в Латвию специалистов, которые помогут защитить воздушное пространство.

