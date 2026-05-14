По предварительным данным, в многоэтажку в Киеве попала российская крылатая ракета Х-101, произведенная во втором квартале этого года.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении.

Ракета Х-101 разрушила подъезд дома в Киеве

— Детально выясняем, какое именно оружие – какие именно ракеты и дроны – россияне применяли на этот раз. В Киеве по дому, по предварительным данным, было попадание ракеты Х-101. Производство – второй квартал этого года. И это означает, что компоненты для производства ракет, необходимые ресурсы и оборудование Россия в обход глобальных санкций все еще завозит, – отметил Зеленский.

Президент отметил, что прекращение российских схем обхода санкций должно стать реальной целью для всех партнеров Украины.

— Мы готовим шаги, которые могут активизировать наше совместное противодействие: санкции должны быть более болезненными для России, – отметил президент.

Последствия массированной атаки РФ 13-14 мая

По словам Зеленского, в Киеве продолжаются работы на месте удара по жилому дому.

— Российский ракетный удар, буквально снесенный жилой дом, этажи с первого по девятый. Ищут людей под завалами, выясняют судьбу тех, чья судьба пока неизвестна, но кто мог бы быть в том доме, — написал глава государства.

Он сообщил, что по состоянию на сейчас известно о 10 погибших и 45 пострадавших.

Также президент заявил, что за два дня почти непрерывных воздушных атак российские войска применили более 1,5 тыс. дронов и 56 ракет различных типов.

Попадания были зафиксированы в большинстве областей Украины — от Закарпатья до Харьковщины.

Под ударами оказались Ивано-Франковская, Ровенская, Волынская, Одесская, Полтавская и Сумская области. В результате атак десятки людей получили ранения, есть погибшие.

Зеленский о заседании Ставки

Президент сообщил, что сегодня во время заседания Ставки вместе с военными, министрами обороны, энергетики и внутренних дел, а также представителями спецслужб обсудили реагирование на двухдневную атаку РФ.

По словам Зеленского, уровень эффективности украинской противовоздушной обороны остается высоким.

В частности, силы ПВО сбивают 93% вражеских дронов. В то же время защита от ракет, особенно баллистических, остается одним из ежедневных приоритетов.

— Программа PURL требует новых шагов сейчас, на границе весны – лета. Я благодарен всем нашим партнерам в Европе, кто начал создание антибаллистической коалиции. Это действительно наиболее сильное решение – чтобы в Европе было свое достаточное производство систем ПВО и ракет для них, и именно против баллистики, — отметил Зеленский.

Президент добавил, что потенциал противодействия другим вызовам в Европе уже существует и масштабируется.

Однако в сфере антибаллистической защиты необходимо значительно больше сотрудничества и более быстрое выполнение договоренностей с партнерами.

