Румыния возвращается на песенный конкурс Евровидение 2026 после двухлетнего перерыва — и делает это громко, провокационно и с сочетанием сразу нескольких музыкальных жанров в одной композиции.

Кто представит Румынию на ееЕвровидении-2026 и о чем песня Alexandra Capitanescu, читайте в нашем материале.

Кто представит Румынию на Евровидении 2026

В 2026 году страну представит Alexandra Capitanescu с песней Choke Me. Она выступит во втором полуфинале конкурса в Вене под номером три.

Свой билет на большую сцену она завоевала благодаря национальному отбору, где одержала уверенную победу, ведь большинство членов жюри поставили ей самые высокие оценки.

Композиция Choke Me была подана на отбор еще до начала конкурса и сразу выделялась среди других заявок — как по звучанию, так и по эмоциональной насыщенности текста.

На сцене в Вене Alexandra выступит не одна — ее будет сопровождать полноценный бенд:

гитара — Bogdan Stoican

бас — Matei Mihail Cohal

фортепиано — Thomas Circota

ударные — Luca Alexandru Sofron

Румыния выступит во втором полуфинале 14 мая 2026 года.

Кто такая Alexandra Capitanescu: биография представительницы Румынии на Евровидении 2026

Alexandra Capitanescu из Румынии родилась 31 июля 2003 года в городе Галац. С детства она совмещала музыку и академические интересы: занималась вокалом с 10 лет и параллельно изучала фортепиано.

Помимо творческой карьеры, она также получила образование в области медицинской физики в Бухаресте и продолжает обучение в магистратуре.

Первую популярность Александра получила в 2019 году, когда выступила в шоу талантов Румынии. Настоящий прорыв произошел после участия в Vocea României, где она победила в 2023 году, поразив жюри мощными рок-вокальными исполнениями.

После победы певица подписала контракт с Universal Music Romania и начала активно развивать карьеру, сочетая рок, метал и оперные элементы в своем стиле.

О чем песня Alexandra Capitanescu — Choke Me

Песня Choke Me — это эмоциональная и провокационная композиция о внутреннем давлении, эмоциональном напряжении и состоянии, когда сильные чувства буквально “перекрывают дыхание”.

Название используется как метафора — не в буквальном смысле, а о психологическом состоянии человека, находящегося под влиянием собственных страхов, ожиданий и самокритики.

Авторы песни подчеркивают, что трек о уязвимости и внутренней трансформации, а не о насилии. В композиции сочетаются рок, метал и оперные элементы, что усиливает драматичность звучания.

Дискуссии вокруг участия Румынии в Евровидении 2026

Песня Choke Me вызвала активное обсуждение еще до старта конкурса. Часть общественных организаций раскритиковала отдельные строки композиции, однако румынский вещатель TVR подчеркнул, что сценическая постановка носит исключительно метафорический характер.

Сама Александра также подчеркнула, что выступает против любых форм насилия, а песня отражает ее личный эмоциональный опыт.

Alexandra Capitanescu — Choke Me: перевод песни

Призрак, ты как призрак

Почему ты хочешь меня усмирить?

Мне трудно дышать

Ты меня слышишь?

Делай, что я скажу

И никогда не предавай меня

Ты здесь, чтобы мне подчиняться

Разве нет?

Все, что мне нужно, это твоя любовь

Я хочу, чтобы она задушила меня, задушила меня, задушила меня

Я родилась, чтобы ты мной управлял, я хочу, чтобы ты задушил меня

За-за-за-задуши меня, за-за-за-задуши меня

Люби меня, заставь мои легкие взорваться

Все, что мне нужно, это твоя любовь, я хочу, чтобы она задушила меня

За-за-за-задуши меня, за-за-за-задуши меня

Задуши меня

Задуши меня

Задуши меня

Спаси меня

Внутри я горю

Я хочу, чтобы ты успокоил меня, успокоил меня, успокоил меня

Успокой, мое тело умоляет

Делай то, что я говорю

И никогда не предавай меня

Ты здесь, чтобы слушаться меня

Разве нет?

Все, что мне нужно, это твоя любовь

Я хочу, чтобы она задушила меня, задушила меня, задушила меня

Я родилась, чтобы ты мной управлял, я хочу, чтобы ты задушил меня

За-за-за-задуши меня, за-за-за-задуши меня

Люби меня, заставь мои легкие взорваться

Все, что мне нужно, это твоя любовь, я хочу, чтобы она задушила меня

За-за-за-задуши меня, за-за-за-задуши меня

Задуши меня

Задуши меня

Задуши меня

Все, что мне нужно, — это твоя любовь

Я хочу, чтобы она задушила меня, задушила меня, задушила меня

Я рождена, чтобы ты мной управлял, я хочу, чтобы ты задушил меня

За-за-за-задуши меня, за-за-за-задуши меня

Люби меня, заставь мои легкие взорваться

Все, что мне нужно, это твоя любовь, я хочу, чтобы она задушила меня

За-за-за-задуши меня, за-за-за-задуши меня

Alexandra Căpitănescu — Choke Me: видео выступления

