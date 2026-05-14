В Украине запускают проект Мрія.Дошкілля — новое направление государственной образовательной платформы Мрія, которое охватит детские сады.

Пилотный проект стартует в 40 учреждениях дошкольного образования в разных регионах страны. О запуске сообщили Минцифры и Минобразования.

Мрія.Дошкілля — участники пилотного проекта

К пилоту привлекли учреждения с разными условиями работы — от сельских общин до крупных городов и прифронтовых территорий. Речь идет о детских садах в Одесской, Ивано-Франковской, Ровенской, Киевской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Сейчас смотрят

Разработчики объясняют, что это позволит проверить работу системы в разных условиях и собрать больше отзывов перед масштабированием на всю страну.

Сейчас образовательная платформа Мрія уже работает в более чем 3,6 тыс. школ Украины. В Минцифре отмечают, что теперь этот опыт хотят использовать и в дошкольном образовании.

Цифровые инструменты для воспитателей

В рамках проекта воспитатели и администрация детских садов получат цифровые инструменты для повседневной работы. В частности, через систему можно будет отмечать посещаемость детей, планировать занятия и формировать статистические отчеты.

В Минцифре отмечают, что сейчас бумажная работа может отнимать у воспитателей до 10 часов в неделю. Часть процессов планируют автоматизировать.

Также в Мрія.Дошкілля будет работать встроенный искусственный интеллект. Он будет помогать создавать планы занятий на основе утвержденных программ. Воспитатель сможет использовать готовый конспект или адаптировать его под конкретную группу.

Администрация учреждений будет иметь доступ к цифровым профилям групп, детей и сотрудников, а также к общей статистике посещаемости.

Возможности для родителей

Отдельный функционал предусмотрели и для родителей. Через приложение они смогут узнавать, как прошел день ребенка в детском саду.

В приложении воспитатели будут публиковать информацию о занятиях, досуге, питании и настроении детей. Также в ленте можно будет просматривать фото и сообщения от педагогов.

Кроме того, родители будут получать дополнительные материалы и советы для занятий с ребенком дома.

В Минцифре заявляют, что в будущем Мрія должна сопровождать ребенка с первого дня в детском саду до окончания школы. Для учебных заведений и родителей система будет бесплатной и не потребует дополнительного финансирования из местных бюджетов.

После завершения пилотного проекта Мрія.Дошкілля планируют сделать доступной для всех детских садов Украины.

Источник : Міністерство цифрової трансформації

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.