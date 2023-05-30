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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Цуренко на старте турнира во Франции одолела экс-чемпионку Ролан Гаррос

Леся Цуренко

Украинка Леся Цуренко с победы стартовала на турнире серии Grand Slam — Ролан Гаррос. В матче 1/64 финала она обыграла чешскую теннисистку Барбору Крейчикову, которая занимает 13-ю строчку в рейтинге WTA.

Для победы украинке понадобилось два сета. Счет встречи — 6:2, 6:4 в пользу Леси.

Теннисистки провели на корте один час и 29 минут, за которые ни одна из спортсменок не сделала эйсов, но по шесть раз каждая допустили двойные ошибки.

В первом сете Цуренко взяла второй розыгрыш соперницы и повела в счете 4:1. Она не отдала ни одной собственной подачи и сделала еще один брейк в восьмом розыгрыше.

Вторая партия разворачивалась по другому сценарию. Чешка повела с двумя брейками 3:0, но отдала свою подачу в четвертом розыгрыше. Цуренко удалось дожать оппонентку в конце партии, когда она взяла две подачи Барборы и выиграла встречу.

Для Цуренко и Крейчиковой это был первый очный матч в карьере. Стоит отметить, что Крейчикова является победительницей Открытого чемпионата Франции по теннису в 2021 году.

В следующем круге Леся встретится с победительницей пары между китаянкой Линь Чжу и американкой Лорен Дэвис.

Кроме Цуренко стартовый раунд на Ролан Гаррос удалось преодолеть только одной украинке Элине Свитолиной, которая обыграла прошлогоднюю полуфиналистку турнира. Остальные представительницы нашей страны, в частности первая ракетка Украины Ангелина Калинина, закончили выступления в одиночном разряде.

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Леся Цуренко, Ролан Гаррос, Теннис
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