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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Некоторые даже не доехали до соревнований: как будут наказывать атлетов, которые не вернулись в Украину

Артем Громов
Фото: УНИАН

В Министерстве молодежи и спорта рассказали о санкциях против украинских спортсменов, которые не вернулись с международных соревнований в Украину.

Таких украинских спортсменов исключили из состава национальных сборных команд, а с теми, кто был членами штатных сборных, разорвали контракты.

Об этом рассказал заместитель министра молодежи и спорта Матвей Бедный в эфире Свобода. Ранок.

— Это те люди, которые формально совершили нарушение, потому что они остались там (за границей. — Ред.) за пределами тех официальных спортивных мероприятий и тем временем, по которому они должны были вернуться соответственно по приказу министерства, — рассказал Бедный.

По его словам, были случаи, когда спортсмены даже не попадали на соревнования, в которых должны были участвовать.

— Была ситуация, когда приехали в отель, взяли такси и просто дальше поехали где-то в неизвестном направлении. Конечно, такое поведение не достойно члена национальной сборной команды, — рассказал он.

Бедный добавил, что, если такая позиция является принципиальной для человека — не выходить на контакт и не возвращаться — тогда это означает, что “этот человек ввел нас в заблуждение”.

После введения военного положения в Украине мужчины-спортсмены для выезда за границу на соревнования должны получить специальные разрешения. Однако 236 представителей различных мужских сборных нарушили сроки возвращения и попали в список нарушителей Минмолодежьспорта.

В этом списке теперь футболисты Артем Громов и Владислав Кулач, которые в зимнее трансферное окно перешли в киприотский АЕК Ларнаки и азербайджанскую Зири.

В то же время туда не попали трое других украинских футболистов Михаил Мудрик, Илья Забарный и Виктор Цыганков, которые также стали игроками иностранных клубов зимой.

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Источник: Радио Свобода
Военное положение, Министерство спорта, санкції
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