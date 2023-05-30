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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Деякі навіть не доїхали до змагань: як каратимуть атлетів, які не повернулися в Україну

Артем Громов
Фото: УНІАН

У Міністерстві молоді та спорту розповіли про санкції проти українських спортсменів, які не повернулися із міжнародних змагань до України.

Таких українських спортсменів виключили зі складу національних збірних команд, а з тими, хто був членами штатних збірних, розірвали контракти.

Про це розповів заступник міністра молоді та спорту Матвій Бідний в ефірі Свобода. Ранок.

– Це ті люди, які формально здійснили порушення, бо вони залишилися там (за кордоном. – Ред.) поза межами тих офіційних спортивних заходів і тим часом, за яким вони мали повернутися відповідно за наказом міністерства, – розповів Бідний.

За його словами, були випадки, коли спортсмени навіть не потрапляли на змагання, в яких мали брати участь.

– Була ситуація, коли приїхали до готелю, взяли таксі й просто далі поїхали десь у невідомому напрямку. Звісно, така поведінка не гідна члена національної збірної команди, – розповів він.

Бідний додав, що, якщо така позиція є принциповою для людини – не виходити на контакт та не повертатися, тоді це означає, що “ця людина ввела нас в оману”.

Після запровадження воєнного стану в Україні чоловіки-спортсмени для виїзду за кордон на змагання мають отримати спеціальні дозволи. Однак 236 представників різних чоловічих збірних порушили терміни повернення та потрапили до списку порушників Мінмолодьспорту.

У цьому списку тепер футболісти Артем Громов і Владислав Кулач, які в зимове трансферне вікно перейшли до кіпріотського АЕКа Ларнаки та азербайджанської Зірі.

Водночас туди не потрапили троє інших українських футболістів Михайло Мудрик, Ілля Забарний і Віктор Циганков, які також стали гравцями іноземних клубів взимку.

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Джерело: Радіо Свобода
Воєнний стан, Міністерство спорту, санкції
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