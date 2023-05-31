Капитаны команд — Шевченко и Зинченко: в Лондоне состоится благотворительный матч в поддержку Украины

Легендарные украинские футболисты Андрей Шевченко и Александр Зинченко, которые одновременно являются амбассадорами UNITED24, представили президенту Владимиру Зеленскому идею благотворительного матча в поддержку Украины — Game4Ukraine.

Как сообщается в Telegram-канале президента, игра состоится 5 августа на Стэмфорд Бридж — домашнем стадионе футбольного клуба Челси.

Целью матча является сбор средств на реконструкцию лицея имени Михаила Коцюбинского в Черниговской области.

— Я поддерживаю инициативу Андрея Шевченко и Александра Зинченко провести благотворительный матч в Лондоне. Game4Ukraine на Стэмфорд Бридж — это возможность для футбольного сообщества всего мира объединиться, проявить солидарность, помочь Украине, помочь нашим детям вернуться за школьные парты, а также снова привлечь внимание всего мирового сообщества к войне, — написал украинский глава государства.

Капитанами сине-желтых станут двое известных украинских футболистов — обладатель Золотого мяча Андрей Шевченко и защитник Арсенала Александр Зинченко.

Звезды футбола сойдутся на поле, чтобы собрать средства на восстановление школы, разрушенной российской армией в марте 2022 года.

Имена футболистов, которые примут участие в Game4Ukraine, появятся на сайте UNITED24 и Game4Ukraine, а медиа платформа MEGOGO обеспечит бесплатную трансляцию для украинцев.

Те, кто хочет поддержать благотворительную акцию, но не сможет попасть на матч вживую, могут сделать благотворительный взнос в размере $7 — при этом те, кто предоставит взнос, примет участие в розыгрыше футболок, в которые будут одеты игроки во время матча.

— Мы обсуждали благотворительный матч для Украины с президентом Зеленским еще год назад, когда я стал первым амбассадором UNITED24. Чтобы организовать такое мероприятие, нужно было время. Игра за Украину и ради Украины состоится на стадионе, который я очень хорошо знаю. Это домашний стадион Челси — Стэмфорд Бридж. Я уверен, что и болельщики Челси, и болельщики Арсенала поддержат этот матч, как и все, кто любит футбол и хочет выразить свою солидарность с Украиной, — рассказал Андрей Шевченко.

Школа, на которую пойдут средства с матча, была повреждена российской ракетой, поэтому от самого здания уцелело немного. Крыша была разрушена почти на 90%, половина окон выбита, а многие классные комнаты полностью разрушены. Еще один снаряд попал в соседнюю спортивную площадку.

— Для меня большая честь присоединиться к амбассадорам фандрайзинговой платформы UNITED24. Благотворительная игра на Стэмфорд Бридж имеет целью, в первую очередь, собрать средства на реконструкцию школы, где дети будут проводить выпускной среди руин. Им нужна эта школа, и как отец я чувствую и разделяю боль каждого украинского ребенка. Поэтому мы будем играть для них и ради них, — сказал он.

Зинченко уверен, что на поле можно будет увидеть много замечательных игроков, как из Арсенала, Челси, так и из других популярных футбольных команд.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.