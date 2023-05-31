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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Свитолина одержала волевую победу во втором круге Ролан Гаррос

Еліна Світоліна
Фото: Getty Images

Украинка Элина Свитолина вышла в третий круг теннисного турнира серии Grand Slam — Ролан Гаррос.

В матче 1/34 финала она в трех сетах одолела представительницу Австралии Сторм Хантер со счетом — 2:6, 6:3, 6:1.

Теннисистки провели на корте один час и 52 минуты, за которые Свитолина семь раз сделала подачу навылет и допустила три двойные ошибки. У ее соперницы  ни одного эйса и четыре двойные ошибки.

Австралийка достаточно уверенно выиграла первый сет и первой сделала брейк во втором. Но затем украинка взяла три подряд подачи соперницы и закрыла партию в свою пользу.

В решающем сете Элина повела с двумя брейками, а затем дожала соперницу в седьмом розыгрыше, сделав еще один брейк.

— Получить шанс играть на Ролан Гаррос — невероятно особенно для меня. Я даже не могла подумать, что буду здесь, буду в форме, буду показывать хороший теннис против замечательных игроков. Это очень особенный момент для меня. Большое спасибо за поддержку, это действительно вдохновляло меня, — сказала Свитолина после матча.

Это была вторая встреча теннисисток и вторая победа Свитолиной. Для украинки это седьмой выигранный матч подряд. Последний раз подобное случалось в 2021 году, когда она взяла титул в Чикаго и дошла до четвертьфинала US Open.

В следующем раунде Свитолина сыграет против победительницы пары между француженкой Каролин Гарсией и россиянкой Анной Блинковой, которая выступает в нейтральном статусе.

В первом круге Ролан Гаррос Свитолина одолела прошлогоднюю полуфиналистку турнира Мартину Тревизан.

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Элина Свитолина, Ролан Гаррос, Теннис
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