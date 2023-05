Свитолина одержала волевую победу во втором круге Ролан Гаррос

Украинка Элина Свитолина вышла в третий круг теннисного турнира серии Grand Slam — Ролан Гаррос.

В матче 1/34 финала она в трех сетах одолела представительницу Австралии Сторм Хантер со счетом — 2:6, 6:3, 6:1.

Теннисистки провели на корте один час и 52 минуты, за которые Свитолина семь раз сделала подачу навылет и допустила три двойные ошибки. У ее соперницы – ни одного эйса и четыре двойные ошибки.

Австралийка достаточно уверенно выиграла первый сет и первой сделала брейк во втором. Но затем украинка взяла три подряд подачи соперницы и закрыла партию в свою пользу.

The winning continues @ElinaSvitolina keeps the family momentum going completing the comeback against Sanders 2-6 6-3, 6-1.#RolandGarros pic.twitter.com/Yu4k3LIYYe

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 31, 2023