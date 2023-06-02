Свитолина одержала волевую победу над россиянкой на Ролан Гаррос

Украинка Элина Свитолина вышла в 1/8 финала грунтового турнира серии Grand Slam — Ролан Гаррос-2023.

В матче третьего круга она в трех сетах одолела россиянку Анну Блинкову, выступающую под нейтральным флагом, со счетом 2:6, 6:2, 7:5.

Теннисистки провели на корте два часа и 16 минут, за которые Свитолина сделала пять подач навылет и допустила восемь двойных ошибок. У ее соперницы два эйса и пять двойных ошибок.

Down to the wire In a rematch of their Strasbourg final, @elinasvitolina makes a superb comeback against Blinkova 2-6, 6-2, 7-5 and books a place in the fourth round. #RolandGarros pic.twitter.com/hMf6Qz4Mit — Roland-Garros (@rolandgarros) June 2, 2023

Элина проиграла первый сет со счетом 2:6, в котором ей удалось сделать один брейк. Следующая партия завершилась с таким же счетом, но в пользу украинки. Свитолиной удалось сделать три брейка подряд.

Решающий сет был очень напряженным, но в итоге Элине удалось дожать оппонентку и вырвать путевку в следующий раунд. После игры Свитолина отказалась пожать руку своей сопернице.

В 1/8 финала Ролан Гаррос Элина Свитолина встретится с еще одной “нейтральной” россиянкой Дарьей Касаткиной, которая сейчас занимает девятую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.