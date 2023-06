Свитолина одержала волевую победу над россиянкой на Ролан Гаррос

Украинка Элина Свитолина вышла в 1/8 финала грунтового турнира серии Grand Slam — Ролан Гаррос-2023.

В матче третьего круга она в трех сетах одолела россиянку Анну Блинкову, выступающую под нейтральным флагом, со счетом 2:6, 6:2, 7:5.

Теннисистки провели на корте два часа и 16 минут, за которые Свитолина сделала пять подач навылет и допустила восемь двойных ошибок. У ее соперницы два эйса и пять двойных ошибок.

Down to the wire

In a rematch of their Strasbourg final, @elinasvitolina makes a superb comeback against Blinkova 2-6, 6-2, 7-5 and books a place in the fourth round. #RolandGarros pic.twitter.com/hMf6Qz4Mit

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 2, 2023