На Александровском направлении бойцы 79-й отдельной десантной бригады уничтожили почти целый батальон противника.

Об этом сообщили в 7-м корпусе ДШВ.

Боевые действия на Александровском направлении

В частности, бойцы 79-й отдельной воздушно-десантной бригады действуют в зоне ответственности, где противник пытается продвигаться небольшими пехотными группами, однако без успеха. Из-за активных действий украинских десантников оккупационные войска сталкиваются с существенными трудностями в обеспечении логистики передовых позиций и вынуждены снабжать подразделения преимущественно с помощью дронов.

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В составе 7-го корпуса ДШВ сообщают, что в целом при выполнении боевых задач на этом направлении ликвидировано и ранено почти 500 российских военных.

По данным военных, противник фактически потерял подразделение уровня батальона и не смог провести его надлежащее пополнение.

В мае сообщалось, что командование Десантно-штурмовых войск ВСУ скоординировало оборонительную операцию подразделений Сил обороны с целью сдерживания наступления российских войск в районе Покровска.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 588-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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