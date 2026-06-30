79 ОДШБр уничтожила почти батальон россиян на Александровском направлении
- На Александровском направлении противник пытается действовать небольшими пехотными группами, но несет потери.
- Из-за действий украинских десантников затруднена логистика оккупантов.
- На этом направлении ликвидировано и выведено из строя около 500 российских военнослужащих.
На Александровском направлении бойцы 79-й отдельной десантной бригады уничтожили почти целый батальон противника.
Об этом сообщили в 7-м корпусе ДШВ.
Боевые действия на Александровском направлении
В частности, бойцы 79-й отдельной воздушно-десантной бригады действуют в зоне ответственности, где противник пытается продвигаться небольшими пехотными группами, однако без успеха. Из-за активных действий украинских десантников оккупационные войска сталкиваются с существенными трудностями в обеспечении логистики передовых позиций и вынуждены снабжать подразделения преимущественно с помощью дронов.
В составе 7-го корпуса ДШВ сообщают, что в целом при выполнении боевых задач на этом направлении ликвидировано и ранено почти 500 российских военных.
По данным военных, противник фактически потерял подразделение уровня батальона и не смог провести его надлежащее пополнение.
В мае сообщалось, что командование Десантно-штурмовых войск ВСУ скоординировало оборонительную операцию подразделений Сил обороны с целью сдерживания наступления российских войск в районе Покровска.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 588-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.