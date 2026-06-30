В Киеве и области ввели временные ограничения для движения грузовых транспортных средств из-за жары.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киевской области.

Тепловой режим на дорогах Киевщины 30 июня

– Внимание! Сегодня, с 11:00, на территории Киевской области введен тепловой режим, – говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за жары более +28°C действует запрет на движение тяжеловесного транспорта для сохранения дорожного покрытия.

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Как рассказали в Патрульной полиции Киевской области, ограничения введены для грузовиков массой более 24 тонн и осевой нагрузкой от семи тонн.

Пока действуют ограничения на движение транспортных средств, переждать жару водителям советуют на специальных площадках в полосах отвода автомобильных дорог или у автозаправок и придорожных кафе.

В Патрульной полиции Киевской области обещают отдельно уведомить о снятии соответствующих ограничений.

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