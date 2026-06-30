Инфляция в Украине 2025: как изменялись цены в течение года
- Инфляция в Украине в 2025 году составила 8%, несмотря на влияние войны и рост расходов бизнеса.
- Хороший урожай помог сдержать цены, особенно благодаря удешевлению овощей.
- Больше всего подорожали мясо, рыба и услуги, в то время как отдельные товары стали дешевле.
Цены в 2025 году продолжили расти. Удорожание энергоносителей, расходы бизнеса, логистические проблемы и общая неопределенность оставались главными факторами, которые оказывали давление на потребительский рынок.
Однако ситуация имела и положительные изменения, а именно хороший урожай 2025 года, помогший сдержать продовольственную инфляцию.
Именно сезонное удешевление овощей стало одним из тех факторов, которые заметно повлияли на общий индекс потребительских цен. В периоды активного сбора урожая цены на овощи снижались, что позволило частично компенсировать удорожание других товаров и услуг.
Об уровне инфляции в Украине в 2025 году и на сколько выросли в цене продукты читайте в нашем материале.
Какова была инфляция в Украине в 2025 году
По данным Государственной службы статистики Украины, в декабре 2025 года индекс потребительских цен составил 108% по сравнению с декабрем 2024 года. Это означает, что в целом товары и услуги за год стали дороже на 8%.
Инфляция в Украине 2025: НБУ
Как рассказали в НБУ, в декабре 2025 темпы роста цен в Украине продолжили снижаться. По итогам месяца годовая инфляция замедлилась до 8%, в то время как по сравнению с ноябрем потребительские цены выросли всего на 0,2%.
Фактический уровень инфляции оказался ниже прогноза Национального банка, который был представлен в Инфляционном отчете. Одной из главных причин такого результата стало влияние лучшего урожая, благодаря которому цены на отдельные продукты росли медленнее или даже снижались.
В то же время базовая инфляция также оказалась ниже ожиданий. Этому способствовало быстрее, чем прогнозировалось, замедление удорожания непродовольственных товаров и услуг. Дополнительно на ситуацию повлияли меньшее давление со стороны рынка труда и стабильность валютного рынка, что помогло сдерживать рост издержек и цен.
Инфляция 2025: динамика по месяцам
Индекс инфляции в 2025 году показывает, как изменялись цены на товары и услуги ежемесячно по сравнению с предыдущим месяцем.
В 2025 году динамика была такой:
- Январь — 101,2%
- Февраль — 100,8%
- Март — 101,5%
- Апрель — 100,7%
- Май — 101,3%
- Июнь — 100,8%
- Июль — 99,8%
- Август — 99,8%
- Сентябрь — 100,3%
- Октябрь — 100,9%
- Ноябрь — 100,4%
- Декабрь — 100,2%
Больше всего украинцы почувствовали рост цен в продуктовых магазинах. Пищевые продукты оставались одной из главных статей расходов для семейных бюджетов. За год продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 10,2%.
Впрочем, рост был неравномерным: одни товары прибавляли в цене очень быстро, в то время как некоторые категории даже стали дешевле.
Инфляция 2025 в Украине: как изменились цены на продукты
Заметнее всего за год подорожало мясо и мясная продукция. По данным Госстата, цены на данную категорию выросли на 21%. Для многих украинцев это стало одним из наиболее ощутимых ударов по ежедневным расходам, ведь мясо является базовым продуктом в потребительской корзине.
Также существенно прибавила в цене рыба, ведь ее стоимость за год увеличилась на 16,6%. Удорожание коснулось и фруктов: они стали дороже на 15,2%.
Отдельно следует обратить внимание на хлеб и хлебобулочные изделия. За год они прибавили в цене 10,8%. Макаронные изделия подорожали меньше, а именно на 6,2%.
Цены на молоко, творог и яйца в совокупности выросли на 8,7%. При этом растительное масло и жиры подорожали на 13,2%. Если сливочное масло прибавило около 6,2%, то подсолнечное масло стало дороже на 17,3%.
Но не все продукты стали более дорогими. Часть овощей, а также сахар, напротив, потеряли в цене.
Какие товары подешевели в 2025 году
Несмотря на общий рост цен, отдельные категории показали понижение стоимости. В частности, дешевле стали овощи и сахар.
Также снизились цены на одежду и обувь. За год эта категория подешевела на 6,1%. Эксперты объясняют такие изменения сезонными факторами, акциями магазинов и спросом.
Коммунальные услуги, медицина и транспорт: что еще подорожало
Кроме продуктов, украинцы ощутили рост цен и в сфере услуг. Больше всего среди жилищно-коммунальных услуг подорожало управление многоквартирными домами. За год стоимость таких услуг выросла на 10,9%.
Выросли также расходы на медицину. Фармацевтическая продукция, медицинское оборудование и услуги стали дороже на 3,7%.
Транспортные издержки увеличились на 6,1%. Для многих людей это означало большие расходы на ежедневные поездки.
Отдельно следует выделить сферу связи. За з год услуги связи подорожали на 12%.
Еще одна категория со значительным ростом, образование. Стоимость образовательных услуг за 2025 год увеличилась на 14,4%.