Цены в 2025 году продолжили расти. Удорожание энергоносителей, расходы бизнеса, логистические проблемы и общая неопределенность оставались главными факторами, которые оказывали давление на потребительский рынок.

Однако ситуация имела и положительные изменения, а именно хороший урожай 2025 года, помогший сдержать продовольственную инфляцию.

Именно сезонное удешевление овощей стало одним из тех факторов, которые заметно повлияли на общий индекс потребительских цен. В периоды активного сбора урожая цены на овощи снижались, что позволило частично компенсировать удорожание других товаров и услуг.

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Об уровне инфляции в Украине в 2025 году и на сколько выросли в цене продукты читайте в нашем материале.

Какова была инфляция в Украине в 2025 году

По данным Государственной службы статистики Украины, в декабре 2025 года индекс потребительских цен составил 108% по сравнению с декабрем 2024 года. Это означает, что в целом товары и услуги за год стали дороже на 8%.

Инфляция в Украине 2025: НБУ

Как рассказали в НБУ, в декабре 2025 темпы роста цен в Украине продолжили снижаться. По итогам месяца годовая инфляция замедлилась до 8%, в то время как по сравнению с ноябрем потребительские цены выросли всего на 0,2%.

Фактический уровень инфляции оказался ниже прогноза Национального банка, который был представлен в Инфляционном отчете. Одной из главных причин такого результата стало влияние лучшего урожая, благодаря которому цены на отдельные продукты росли медленнее или даже снижались.

В то же время базовая инфляция также оказалась ниже ожиданий. Этому способствовало быстрее, чем прогнозировалось, замедление удорожания непродовольственных товаров и услуг. Дополнительно на ситуацию повлияли меньшее давление со стороны рынка труда и стабильность валютного рынка, что помогло сдерживать рост издержек и цен.

Инфляция 2025: динамика по месяцам

Индекс инфляции в 2025 году показывает, как изменялись цены на товары и услуги ежемесячно по сравнению с предыдущим месяцем.

В 2025 году динамика была такой:

Январь — 101,2%

Февраль — 100,8%

Март — 101,5%

Апрель — 100,7%

Май — 101,3%

Июнь — 100,8%

Июль — 99,8%

Август — 99,8%

Сентябрь — 100,3%

Октябрь — 100,9%

Ноябрь — 100,4%

Декабрь — 100,2%

Больше всего украинцы почувствовали рост цен в продуктовых магазинах. Пищевые продукты оставались одной из главных статей расходов для семейных бюджетов. За год продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 10,2%.

Впрочем, рост был неравномерным: одни товары прибавляли в цене очень быстро, в то время как некоторые категории даже стали дешевле.

Инфляция 2025 в Украине: как изменились цены на продукты

Заметнее всего за год подорожало мясо и мясная продукция. По данным Госстата, цены на данную категорию выросли на 21%. Для многих украинцев это стало одним из наиболее ощутимых ударов по ежедневным расходам, ведь мясо является базовым продуктом в потребительской корзине.

Также существенно прибавила в цене рыба, ведь ее стоимость за год увеличилась на 16,6%. Удорожание коснулось и фруктов: они стали дороже на 15,2%.

Отдельно следует обратить внимание на хлеб и хлебобулочные изделия. За год они прибавили в цене 10,8%. Макаронные изделия подорожали меньше, а именно на 6,2%.

Цены на молоко, творог и яйца в совокупности выросли на 8,7%. При этом растительное масло и жиры подорожали на 13,2%. Если сливочное масло прибавило около 6,2%, то подсолнечное масло стало дороже на 17,3%.

Но не все продукты стали более дорогими. Часть овощей, а также сахар, напротив, потеряли в цене.

Какие товары подешевели в 2025 году

Несмотря на общий рост цен, отдельные категории показали понижение стоимости. В частности, дешевле стали овощи и сахар.

Также снизились цены на одежду и обувь. За год эта категория подешевела на 6,1%. Эксперты объясняют такие изменения сезонными факторами, акциями магазинов и спросом.

Коммунальные услуги, медицина и транспорт: что еще подорожало

Кроме продуктов, украинцы ощутили рост цен и в сфере услуг. Больше всего среди жилищно-коммунальных услуг подорожало управление многоквартирными домами. За год стоимость таких услуг выросла на 10,9%.

Выросли также расходы на медицину. Фармацевтическая продукция, медицинское оборудование и услуги стали дороже на 3,7%.

Транспортные издержки увеличились на 6,1%. Для многих людей это означало большие расходы на ежедневные поездки.

Отдельно следует выделить сферу связи. За з год услуги связи подорожали на 12%.

Еще одна категория со значительным ростом, образование. Стоимость образовательных услуг за 2025 год увеличилась на 14,4%.

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