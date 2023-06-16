Испания в конце матча вырвала победу у Италии и вышла в финал Лиги наций

Сборная Испании обыграла команду Италии в полуфинале Лиги наций сезона-2022/2023. Игра прошла на стадионе Де Гролс Весте в Энсхеде и завершилась со счетом 2:1 в пользу фурии рохи.

Подопечные Луиса де ла Фуэнте первыми открыли счет уже на четвертой минуте благодаря точному удару 20-летнего вингера Ереми Пино.

Впрочем Италии удалось быстро сравнять на 11-й минуте, реализовав пенальти. Точный удар с одиннадцатиметровой отметки удался Чиро Иммобиле.

Впоследствии скуадра адзура удвоила свое преимущество, но гол Давиде Фраттези отменил арбитр после просмотра VAR из-за офсайда.

Победным гол в матче забили испанцы за две минуты до конца основного времени после точного удара Хоселу.

Таким образом, сборная Испания вышла в финал Лиги наций УЕФА, который состоится в воскресенье, 18 июня. Соперником фурии рохи станет сборная Хорватии, которая накануне обыграла команду Нидерландов со счетом 4:2. Финал запланирован на стадионе Де Кейп в Роттердаме. Стартовый свисток должен прозвучать в 21:45 по киевскому времени.

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