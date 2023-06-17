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Украина — Мальта: где смотреть матч отбора на Евро-2024 и прогноз букмекеров

збірна України
Фото: УАФ

Сборная Украины по футболу встретится с командой Мальты в матче отбора на Евро-2024 в группе С. Игра состоится 19 июня в словацкой Трнаве на стадионе Антона Малатинского.

Начало матча в 19:00 по киевскому времени.

Где смотреть Украина — Мальта

Болельщики могут посмотреть игру в прямом эфире местных телеканалов Суспільного (например, Суспільне Киев, Суспільне Полтава, Суспільне Черновцы), кроме OTT-сервисов.

В интернете матч можно будет посмотреть на медиасервисе Megogo, в частности на канале Megogo Футбол 1 и в разделе Спорт, которые входят в пакет Максимальный.

Прогноз букмекеров на игру Украина — Мальта

По мнению букмекеров, безоговорочными фаворитами матча являются подопечные Сергея Реброва. На победу сине-желтых принимают ставки с коэффициентом 1.17. Успех мальтийцев оценивают в 22.00. Ничейный исход встречи — в 9.30.

Шанс того, что обе команды отметятся в матче, оценивают в 2.20.

Это будет вторая очная встреча команд в истории. Последний раз сборные играли в 2017 году в рамках товарищеского матча. Тогда Мальта одержала минимальную победу со счетом 1:0.

Матч доверили судить бригаде арбитров во главе с французским рефери Рудди Буке. Ему будут ассистировать соотечественники: Николя Дано и Орельен Друэ. Четвертый арбитр — Бастьен Дешепи.

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