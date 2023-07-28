Гордимся нашей звездой: как украинцы поддерживают Харлан, которая отказалась пожимать руку россиянке

Решение Международной федерации фехтования по дисквалификации Ольги Харлан, которая отказалась пожимать руку российской спортсменке на чемпионате мира, изрядно возмутило украинцев.

В социальных сетях представители спортивного сообщества и чиновники поддержали фехтовальщицу.

Так, теннисистка Элина Свитолина призвала международные организации уважать решение украинцев не пожимать руку атлетам из России и Беларуси.

— Мы не жмем руку российским и белорусским спортсменам. Это наша позиция. Призываю международные спортивные организации и федерации уважать это решение. Вся наша любовь и уважение Ольге Харлан, — написала Свитолина.

Слова поддержки в адрес Ольги Харлан обнародовали на странице киевского футбольного клуба Динамо.

— Это была замечательная победа и очень важный жест. Гордимся нашей звездой Ольгой Харлан. Справедливость существует, за нее стоит бороться, — говорится в сообщении в Instagram.

Донецкий Шахтер в свою очередь пристыдил Международную федерацию фехтования, которая приняла решение о дисквалификации Харлан.

— Поддерживаем твой поступок! Мы с тобой, Ольга Харлан! Стыдно за вас, Международная федерация фехтования, — говорится в заявлении клуба.

???????? Підтримуємо твій вчинок! ???????? Ми з тобою, Ольго Харлан! ???????? Соромно за вас, @FIE_fencing ???? pic.twitter.com/gDisF9ljYF — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 27, 2023

Международный олимпийский комитет после дисквалификации Харлан призвал спортивные федерации проявлять осторожность при проведении соревнований между украинскими и российскими спортсменами.

— Мы призываем международные федерации подходить к ситуациям, связанным с украинскими и отдельными нейтральными спортсменами, с необходимой степенью деликатности. Мы по-прежнему полностью солидарны с украинскими спортсменами, — сказал представитель МОК агентству France-Presse.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк обратил внимание на то, что фехтовальщица Анна Смирнова, которой Харлан отказалась пожимать руку, открыто восхищается российской армией, которая убивает украинцев и уничтожает наши города.

На фото Анна Смирнова – та сама російська фехтувальниця, якій українка Ольга #Харлан відмовилася потиснути руку на чемпіонаті світу після здобуття перемоги в чесному двобої. Як бачимо, вона відкрито захоплюється російською армією, що вбиває українців і знищує наші міста.… pic.twitter.com/Waro6ownYZ — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 27, 2023

В сети отметили, что Международная федерация фехтования принадлежит путинскому олигарху Алишеру Усманову, который, несмотря на санкции ЕС, США и Украины, продолжает вести бизнес.

Коротко про те, що таке Міжнародна федерація фехтування, яку зараз всі хейтять за дискваліфікацію українки Ольги Харлан.

Федерація належить путінському олігарху Алішеру Усманову, який під санкціями ЄС, США і України, але це не заважає йому вести бізнес. pic.twitter.com/HocpVn4cVz — Vitaliy Trubnykov ???????? (@vokinburt_avia) July 27, 2023

Также поддержку Ольге Харлан выразили в Министерстве обороны и Верховной Раде Украины.

????????Ольга Харлан! Слава Україні! ???????? Арт: Ruslan Gorovyi (Руслан Горовий) pic.twitter.com/X3SCdQsNGx — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) July 27, 2023

Ольга Харлан ТОП ???????????? pic.twitter.com/03FSvy19D1 — Сірий Кардинал ???????????? (@slevo4kin) July 27, 2023

Напомним, 27 июля украинская фехтовальщица Ольга Харлан победила “нейтральную” россиянку Анну Смирнову в первом круге на чемпионате мира в Милане. Встреча закончилась со счетом 15:7 в пользу нашей спортсменки.

После победы Харлан отказалась пожать руку сопернице, предложив приветствие оружием, но россиянка не захотела.

Из-за этого Международная федерация фехтования дисквалифицировала украинку и не позволила ей выйти на следующий бой против болгарской спортсменки.

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