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Гордимся нашей звездой: как украинцы поддерживают Харлан, которая отказалась пожимать руку россиянке

Ольга Харлан
Фото: Getty Images

Решение Международной федерации фехтования по дисквалификации Ольги Харлан, которая отказалась пожимать руку российской спортсменке на чемпионате мира, изрядно возмутило украинцев.

В социальных сетях представители спортивного сообщества и чиновники поддержали фехтовальщицу.

Так, теннисистка Элина Свитолина призвала международные организации уважать решение украинцев не пожимать руку атлетам из России и Беларуси.

— Мы не жмем руку российским и белорусским спортсменам. Это наша позиция. Призываю международные спортивные организации и федерации уважать это решение. Вся наша любовь и уважение Ольге Харлан, — написала Свитолина.

Слова поддержки в адрес Ольги Харлан обнародовали на странице киевского футбольного клуба Динамо.

— Это была замечательная победа и очень важный жест. Гордимся нашей звездой Ольгой Харлан. Справедливость существует, за нее стоит бороться, — говорится в сообщении в Instagram.

Донецкий Шахтер в свою очередь пристыдил Международную федерацию фехтования, которая приняла решение о дисквалификации Харлан.

— Поддерживаем твой поступок! Мы с тобой, Ольга Харлан! Стыдно за вас, Международная федерация фехтования, — говорится в заявлении клуба.

Международный олимпийский комитет после дисквалификации Харлан призвал спортивные федерации проявлять осторожность при проведении соревнований между украинскими и российскими спортсменами.

— Мы призываем международные федерации подходить к ситуациям, связанным с украинскими и отдельными нейтральными спортсменами, с необходимой степенью деликатности. Мы по-прежнему полностью солидарны с украинскими спортсменами, — сказал представитель МОК агентству France-Presse.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк обратил внимание на то, что фехтовальщица Анна Смирнова, которой Харлан отказалась пожимать руку, открыто восхищается российской армией, которая убивает украинцев и уничтожает наши города.

В сети отметили, что Международная федерация фехтования принадлежит путинскому олигарху Алишеру Усманову, который, несмотря на санкции ЕС, США и Украины, продолжает вести бизнес.

Также поддержку Ольге Харлан выразили в Министерстве обороны и Верховной Раде Украины.

Напомним, 27 июля украинская фехтовальщица Ольга Харлан победила “нейтральную” россиянку Анну Смирнову в первом круге на чемпионате мира в Милане. Встреча закончилась со счетом 15:7 в пользу нашей спортсменки.

После победы Харлан отказалась пожать руку сопернице, предложив приветствие оружием, но россиянка не захотела.

Из-за этого Международная федерация фехтования дисквалифицировала украинку и не позволила ей выйти на следующий бой против болгарской спортсменки.

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Ольга Харлан, Фехтование, Чемпионат мира
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