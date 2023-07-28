Це мене вбило, я кричала від болю: Харлан висловилася про дискваліфікацію і подякувала за підтримку
Фехтувальниця Ольга Харлан, яку дискваліфікували з чемпіонату світу через відмову тиснути руку російській спортсменці, подякувала українцям за підтримку.
Вона записала відеозвернення, в якому зізналась, що спочатку дуже болісно відреагувала на новину про “чорну картку”.
– Сьогодні був важкий і дуже важливий день. Ми зрозуміли, що країна, яка тероризує нашу державу, людей, сім’ї, також тероризує і спорт. Я не хотіла тиснути руку цій спортсменці, і я діяла своїм серцем. Коли я почула про те, що мене хочуть дискваліфікувати – це мене вбило. Вбило настільки, що я кричала від болю, – сказала Харлан.
За словами спортсменки, теплі слова підтримки від українців та бійців з фронту “оживили” її.
– Я дякую кожному з вас. Я дякую кожному бійцю, який нас захищає. Ніколи нікого не можна примусити до миру, особливо українців, жодним рукостисканням. Тому так буде завжди. Всі в адекватному світі розуміють, що правила повинні змінитися, тому що змінюється світ, – додала Харлан.
Нагадаємо, 27 липня фехтувальниця Ольга Харлан перемогла “нейтральну” росіянку Анну Смірнову у першому колі на чемпіонаті світу у Мілані.
Після перемоги Харлан відмовилася тиснути руку суперниці, запропонувавши привітання зброєю, але росіянка не захотіла.
Через це Міжнародна федерація фехтування дискваліфікувала українську спортсменку.
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