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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Росіянка програла чесно і вирішила зіграти брудно: Україна готує апеляцію на дискваліфікацію Харлан

Ольга Харлан
Фото: Getty Images

Україна готує апеляцію на рішення Міжнародної федерації фехтування щодо дискваліфікації Ольги Харлан із чемпіонату світу, що триває у Мілані.

Про це повідомив президент Федерації фехтування України Михайло Ілляшев в ефірі телемарафону Єдині новини.

Харлан здобула перемогу над Анною Смірновою – “нейтральною” росіянкою у першому колі змагань із шаблі. Після перемоги вона відмовилася тиснути руку суперниці, запропонувавши привітання зброєю, але росіянка не захотіла.

Росіянка понад 50 хвилин сподівалася, що судді зарахують українці “технічну поразку” і до наступного кола пройде вона, але судді її протест відхилили. Втім згодом стало відомо, що на наступний бій проти болгарки Йоани Ілієвої українку не допустили. У протоколі змагань навпроти неї вказали – виключення.

У правилах FIE трактування “виключення” передбачає дискваліфікацію та відсторонення на 60 днів від усіх подальших змагань. Тобто, це означає, що вона може пропустити командний турнір, де росіян та білорусів немає.

— Ми повністю підтримуємо Ольгу Харлан у цій ситуації. Я зараз перебуваю на чемпіонаті світу, ми готуємо протест, будемо оскаржувати це рішення. Адже суддя, який безпосередньо працював на цьому поєдинку, не давав чорну картку, не дискваліфіковував її. Це вже потім почались “підкилимні ігри”. Ця дискваліфікація з’явилась уже після того, як визначилась наступна суперниця (Харлан, – Ред.), навіть був призначений суддя на наступний бій, – сказав Ілляшев.

Він пояснив, що вже не йдеться про те, аби повернути Харлан до індивідуальних змагань. Українська сторона спробує опротестувати її чорну картку, яка тягне за собою неможливість її виступу в командних змаганнях, що відбудуться за кілька днів у Мілані.

Дозволити українці Харлан і далі змагатися на чемпіонаті світу з фехтування закликав очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

Він зауважив, що Смірнова програла у чесних змаганнях і вирішила брудно зіграти з рукостисканням. Міністр підкреслив, що саме так діє російська армія на полі бою.

— Ольга Харлан перемогла в чесному змаганні та гідно показала себе. Я закликаю FIE відновити права Харлан і дозволити їй змагатися, — написав Кулеба.

Напередодні Міністерство спорту України дозволило українським спортсменам брати участь у змаганнях, якщо там виступають російські чи білоруські спортсмени, але у нейтральному статусі.

Факти ICTV нещодавно писали, що у фехтуванні одне із найсуворіших правил щодо рукостискання серед суперників. У більшості видів спорту це хоч і є у правилах, але за нього не дискваліфіковують.

Дмитро Кулеба, Ольга Харлан, Фехтування, Чемпіонат світу
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