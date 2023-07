Росіянка програла чесно і вирішила зіграти брудно: Україна готує апеляцію на дискваліфікацію Харлан

Україна готує апеляцію на рішення Міжнародної федерації фехтування щодо дискваліфікації Ольги Харлан із чемпіонату світу, що триває у Мілані.

Про це повідомив президент Федерації фехтування України Михайло Ілляшев в ефірі телемарафону Єдині новини.

Харлан здобула перемогу над Анною Смірновою – “нейтральною” росіянкою у першому колі змагань із шаблі. Після перемоги вона відмовилася тиснути руку суперниці, запропонувавши привітання зброєю, але росіянка не захотіла.

Росіянка понад 50 хвилин сподівалася, що судді зарахують українці “технічну поразку” і до наступного кола пройде вона, але судді її протест відхилили. Втім згодом стало відомо, що на наступний бій проти болгарки Йоани Ілієвої українку не допустили. У протоколі змагань навпроти неї вказали – виключення.

У правилах FIE трактування “виключення” передбачає дискваліфікацію та відсторонення на 60 днів від усіх подальших змагань. Тобто, це означає, що вона може пропустити командний турнір, де росіян та білорусів немає.

Він пояснив, що вже не йдеться про те, аби повернути Харлан до індивідуальних змагань. Українська сторона спробує опротестувати її чорну картку, яка тягне за собою неможливість її виступу в командних змаганнях, що відбудуться за кілька днів у Мілані.

Дозволити українці Харлан і далі змагатися на чемпіонаті світу з фехтування закликав очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

Він зауважив, що Смірнова програла у чесних змаганнях і вирішила брудно зіграти з рукостисканням. Міністр підкреслив, що саме так діє російська армія на полі бою.

Anna Smirnova lost the fair competition and decided to play dirty with the handshake show. This is exactly how Russian army acts on the battlefield. Olha Kharlan won the fair competition and showed dignity. I urge @FIE_fencing to restore Kharlan’s rights and allow her to compete. pic.twitter.com/ocGXoGxN30

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 27, 2023