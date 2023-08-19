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Официально: Руслан Малиновский перешел в итальянский Дженоа

Руслан Маліновський

Один из лидеров сборной Украины по футболу Руслан Малиновский — новый игрок итальянского клуба Дженоа.

В ФК официально сообщили, что украинский полузащитник марсельского Олимпика перешел на правах аренды с правом выкупа.

Руслан Малиновский перебрался в Марсель в начале января 2023 года. Украинец перешел во французский клуб из Аталанты на правах аренды с обязательным правом выкупа.

Фото: Genoa CFC

Дженоа, Сборная Украины, Олимпик, Руслан Малиновский, Трансфер, Футбол
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