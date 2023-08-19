Официально: Руслан Малиновский перешел в итальянский Дженоа
Один из лидеров сборной Украины по футболу Руслан Малиновский — новый игрок итальянского клуба Дженоа.
В ФК официально сообщили, что украинский полузащитник марсельского Олимпика перешел на правах аренды с правом выкупа.
???? Ruslan Malinovskyi è un nuovo giocatore del Genoa. Il calciatore ucraino, nato a Žytomyr il 04/05/1993, arriva dall’Olympique Marsiglia con la formula del prestito con diritto di riscatto. Benvenuto Ruslan! ???????? pic.twitter.com/QoORCvvsQb
— Genoa CFC (@GenoaCFC) August 19, 2023
Руслан Малиновский перебрался в Марсель в начале января 2023 года. Украинец перешел во французский клуб из Аталанты на правах аренды с обязательным правом выкупа.
Фото: Genoa CFC
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