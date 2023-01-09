Футболист Руслан Малиновский стал игроком Олимпик Марселя

Январь, 09 в 18:49

Французский Олимпик Марсель объявил о переходе одного из лидеров сборной Украины по футболу Руслана Малиновского.

Провансальцы сообщили об аренде 29-летнего хавбека с обязательным правом выкупа.

По предварительным данным, летом Олимпик заплатит итальянской Аталанте €10 млн и еще €3 млн в виде бонусов, одно из условий дополнительных выплат – выход клуба в Лигу чемпионов.

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На сайте марсельского Олимпика говорится, что Малиновский стал первым новичком клуба в зимнее трансферное окно 2023 года.

est Olympien Le milieu ukrainien rejoint le club en prêt avec option d’achat Bienvenue à ! #RuslanEstOlympien pic.twitter.com/rDx6DAxB6p — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 9, 2023

Уже известно, что Руслан будет выступать под 18-м номером в новой команде. Также Марсель сделал яркую видеопрезентацию украинца.

За итальянскую Аталанту Малиновский выступал с 2019 года. В составе бергамасков он отличился 30 голами и 28 ассистами в 143 матчах. В клуб из Бергамо он перешел из бельгийского Генка за €13,6 млн.

Аталанта попрощалась с футболистом после его перехода в Марсель в соцсетях, поблагодарив за три с половиной года незабываемых эмоций”: Спасибо за все, Малина. Удачи.

Источник: ФК Олимпик Марсель