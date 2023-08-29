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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Российских футболистов не пустили в Чехию на матч Лиги конференций

Іван Коновалов

Четырем игрокам казахстанского ФК Тобол не выдали чешской визы, и они могут пропустить ответный матч плейоф квалификации Лиги конференций против чешской Виктории Плзень.

Разрешения на въезд в Чехию не получили трое россиян — Иван Коновалов, Альберт Габараев, Павел Киреенко, а также белорусский полузащитник Павел Забелин. Об этом сообщил совладелец Тобола Алимжан Калдияров.

— К сожалению, нашим легионерам из ЕАЭС (Евразийский экономический союз, — Ред.) так и не позволили вылетать вместе с нами. Но, несмотря на это, мы вылетаем на два дня раньше, — сказал он в заявлении, которое обнародовал на своей странице в Instagram.

По его словам, если легионерам клуба не дадут визы, они могут отказаться выходить на игру против Виктории.

— Есть еще надежда относительно того, что решится вопрос заезда через другую страну. Если им дадут мультивизу. Выйдем ли мы на поле в случае, если нашим легионерам из ЕАЭС не дадут виз? Я думаю, скорее всего, нет, — заявил Калдияров.

Напомним, генеральным директором Тобола является россиянин Андрей Канчельскис. Матч Виктория — Тобол состоится 31 августа. Первая игра завершилась поражением команды из Казахстана со счетом 1:2.

С конца июня в Чехии вступило в силу правительственное постановление, которое запрещает участие отдельных спортсменов и спортивных команд, представляющих РФ, в спортивных соревнованиях и матчах, проходящих на территории Чешской Республики.

На практике власти Чехии применили это постановление в конце июля во время теннисного турнира Prague Open, где должны были выступить теннисисты из России, но их не пустили в страну. МИД и МВД Чехии заняли решительно негативную позицию относительно их участия. Глава МИД страны Ян Липавский сказал изданию Deník N, что ожидает от спортивных ассоциаций понимания относительно запрета на участие спортсменов, представляющих РФ и Беларусь.

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Фото: ФК Тобол

Казахстан, Лига конференций, Футбол, Чехия
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