Хоче виграти золото у 45 років! Легенда боксу зібрався на Олімпіаду у Парижі

Легенда боксу Менні Пак’яо розглядає можливість участі у кваліфікаційному відборі на літні Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

Про це заявив президент Олімпійського комітету Філіппін Абрахам Толентіно.

— Табір сенатора Пак’яо повідомив, що наш філіппінський кумир хоче битися в Парижі, – йдеться в заяві Толентіно.

Легендарний філіппінець, який вигравав титул чемпіона світу у восьми вагових категоріях, пішов з великого боксу після поразки від Йорденіса Угаса у 2021 році.

Час від часу Пак’яо натякав на можливе повернення, але згодом заявив, що вирішив зосередитися на політичній кар’єрі у Філіппінах, де є сенатором. Після поразки на президентських виборах 2022 року він повернувся на ринг та провів кілька виставкових поєдинків.

Пак’яо зараз 44 роки, та під час проведення літньої Олімпіади буде 45 років.

Він точно не зможе потрапити на Ігри через Азійські ігри, де вікова межа становить 40 років, але матиме шанс кваліфікуватися через один із двох олімпійських відбіркових турнірів, що відбудуться на початку 2024 року. Або ж через правило універсальності.

Такі місця розроблені МОК, щоб допомогти потрапити на Олімпіаду спортсменам з країн, які через кваліфікацію мали б мале представництво або зовсім не змогли відібратися на Ігри.

Раніше в боксерському турнірі на Олімпіаді мали змогу брати участь лише боксери-аматори, але у 2016 році правила змінили.

Так, у 2020 році на Олімпіаді у Токіо золото у надважкій вазі завоював професійний боксер з Узбекистану Баходир Джалолов. Але й були прикрі поразки, як-от на Іграх у Ріо-2016, коли ексчемпіон за версією IBF у напівлегкій вазі, таїландець Амнат Руенроенг зазнав принизливої поразки від аматора.

Джерело : talkSPORT

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