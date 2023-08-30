Он изменит манеру бокса: экс-соперник Усика предупредил Фьюри насчет боя с украинцем

Украинский боксер Александр Усик был более агрессивным на ринге против британца Даниэля Дюбуа, чем в предыдущих своих боях.

Издание Boxing Social отмечает, что украинец часто шел в атаку, чтобы попытаться быстрее остановить Дюбуа. Но добавляют, что результатом этого стала меньшая подвижность и большая доступность для ударов со стороны соперника.

Некоторые эксперты считают, что это связано со спадом его навыков, что якобы даст Тайсону Фьюри в будущем потенциальном бою преимущество над Усиком.

Впрочем, бывший соперник Усика британец Дерек Чисора так не считает. По его мнению, это просто временное изменение тактики и в будущем следует ждать еще больших изменений от украинца.

– Я знаю, что Усик изменит манеру бокса, когда будет боксировать с Цыганским Королем. Вот и все, — сказал Чисора в разговоре с FightHubTV.

Бывший чемпион Европы в легчайшем весе, а ныне эксперт Спенсер Оливер вообще дал рекомендацию будущему сопернику Усика.

– Способ, которым тебе надо победить Усика, — это выйти туда (на ринг. — Ред.) и расшатать его. Вам нужно выйти на дистанцию, упереться и отпустить руки, — сказал он.

Впрочем, как отмечает Boxing Social, 21 соперник Усика, который выходил против него на ринге и проиграл, понимает, что легче говорить, чем это сделать.

С обзором и лучшими моментами боя между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа вы можете ознакомиться в новости Фактов ICTV.

Источник: Boxing Social

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.