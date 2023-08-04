В ряды Шахтера во второй раз вернулся Чигринский

Донецкий Шахтер объявил о возвращении Дмитрия Чигринского. 36-летний защитник присоединился к горнякам в статусе свободного агента.

Как сообщила пресс-служба Шахтера, соглашение с Чигринским рассчитано до 30 июня 2024 года.

В прошлом сезоне украинец защищал цвета греческого Ионикоса.

Отметим, что это уже второе возвращение Чигринского в Шахтер. Последний раз он игра за горняков в 2015 году после выступлений за каталонскую Барселону. Также он выступал за греческий АЕК и украинский ФК Днепр.

Чигринский является воспитанником академии Шахтера, за которую выступал с 15 лет. За первую команду дебютировал, когда ему было 19 лет, в матче чемпионата Украины против запорожского Металлурга.

Вместе с горняками завоевал 14 трофеев, в том числе семь титулов чемпиона Украины и Кубок УЕФА в 2009 году.

В январе 2023 года в Шахтер вернулся Ярослав Ракицкий на правах свободного агента.

По итогам прошлого сезона горняки завоевали титул чемпиона Украины. Перед стартом нового сезона команду возглавил нидерландский специалист Патрик ван Леувен. Соглашение с ним рассчитано до конца июня 2025 года.

Источник : ФК Шахтер

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