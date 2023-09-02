Украинец Олег Жох в десятый раз стал чемпионом мира по армреслингу

Украинский спортсмен Олег Жох в десятый раз в карьере стал чемпионом мира по армреслингу. Об этом сообщили в Федерации армреслинга Украины.

На соревнованиях, проходящих в Алматы (Казахстан), в финальном поединке украинский рукоборец одолел хозяина турнира на левую руку.

Чемпионат мира по армреслингу стартовал 22 августа и продлится до 5 сентября. По итогам шести соревновательных дней наша команда завоевала пока одну золотую медаль.

Что известно об Олеге Жохе?

30-летний спортсмен родом из Ровенской области. Он является десятикратным чемпионом мира и победителем многих международных турниров по этому виду спорта.

В 2021 году в румынском Бухаресте он одолел россиянина левой рукой в весовой категории до 80 кг и в девятый раз завоевал титул чемпиона мира.

В октябре 2021 года Жох завоевал золото на чемпионате Европы по армреслингу. Эти соревнования были для него первыми после жуткого ДТП в 2018 году. Тогда на трассе Киев-Чоп в Ровенской области столкнулись грузовик и легковая машина.

В машине были Олег Жох, его отец и армрестлер Андрей Пушкарь. Двое последних погибли. Олег попал в реанимацию и длительное время находился в тяжелом состоянии.

Фото: World Armwrestling Federation

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