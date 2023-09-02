Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В бою на Бахмутском направлении погибли шесть пилотов – спикер бригады
Способны уничтожить цель на расстоянии до 180 км: что известно о ракетах AIM-120 AMRAAM
Срочно
Пожар на крыше Ашана и смерть двух охранников предприятия: детали атаки на Киев
В Германии мужчина сбросил с моста 10-летнего мальчика из Украины
Как родственникам получить 15 млн грн в случае гибели военнослужащего: алгоритм действий
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Украинец Олег Жох в десятый раз стал чемпионом мира по армреслингу

Олег Жох

Украинский спортсмен Олег Жох в десятый раз в карьере стал чемпионом мира по армреслингу. Об этом сообщили в Федерации армреслинга Украины.

На соревнованиях, проходящих в Алматы (Казахстан), в финальном поединке украинский рукоборец одолел хозяина турнира на левую руку.

Чемпионат мира по армреслингу стартовал 22 августа и продлится до 5 сентября. По итогам шести соревновательных дней наша команда завоевала пока одну золотую медаль.

Что известно об Олеге Жохе?

30-летний спортсмен родом из Ровенской области. Он является десятикратным чемпионом мира и победителем многих международных турниров по этому виду спорта.

В 2021 году в румынском Бухаресте он одолел россиянина левой рукой в весовой категории до 80 кг и в девятый раз завоевал титул чемпиона мира.

Олег Жох

Фото: World Armwrestling Federation

В октябре 2021 года Жох завоевал золото на чемпионате Европы по армреслингу. Эти соревнования были для него первыми после жуткого ДТП в 2018 году. Тогда на трассе Киев-Чоп в Ровенской области столкнулись грузовик и легковая машина.

В машине были Олег Жох, его отец и армрестлер Андрей Пушкарь. Двое последних погибли. Олег попал в реанимацию и длительное время находился в тяжелом состоянии.

Читайте также
Золото и серебро! Украинцы завоевали еще две медали на ЧМ по пулевой стрельбе
Ігор Кізима

Фото: World Armwrestling Federation

Сборная Украины, Чемпионат мира
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Зинченко признался, почему не может сдержать слез во время выступлений за сборную Украины
Олександр Зінченко
Золото и серебро! Украинцы завоевали еще две медали на ЧМ по пулевой стрельбе
Ігор Кізима
Хвасталась, а потом оболгала? Появилась первая реакция футболистки на поцелуй с Рубиалесом
Дженні Ермосо
Капитан сборной Украины может не сыграть в матчах отбора на Евро-2024 из-за травмы
Андрій Ярмоленко
Был ли поцелуй Рубиалеса в губы сексуальным насилием? В Испании начали расследование
Луїс Рубіалес

Загрузка

Игры
Видео
Считанные минуты на работу: как выполняют задание спецназовцы отряда Омега

Боевые выезды бойцов 5 отдельного отряда спецназначения Омега Национальной гвардии на Восточном фронте обычно проходят быстро, ведь, например, на работу из БТРа есть буквально считанные минуты – три, возможно, пять.

Мария Малевская
В Украине заработал новый церковный календарь 2023: что изменилось и даты ключевых праздников
Украинец Олег Жох в десятый раз стал чемпионом мира по армреслингу
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (01.09.2023)
Украинец Олег Жох в десятый раз стал чемпионом мира по армреслингу
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (01.09.2023)
Украинец Олег Жох в десятый раз стал чемпионом мира по армреслингу
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (01.09.2023)
Украинец Олег Жох в десятый раз стал чемпионом мира по армреслингу
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь