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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Українець Олег Жох удесяте став чемпіоном світу з армреслінгу

Олег Жох

Український спортсмен Олег Жох удесяте в кар’єрі став чемпіоном світу з армреслінгу. Про це повідомили у Федерації армреслінгу України.

На змаганнях, що тривають в Алмати (Казахстан), у фінальному поєдинку український рукоборець здолав господаря турніру на ліву руку.

Чемпіонат світу з армреслінгу стартував 22 серпня і триватиме до 5 вересня. За підсумками шести змагальних днів наша команда виборола поки що одну золоту медаль.

Що відомо про Олега Жоха?

30-річний спортсмен родом із Рівненщини. Він є десятиразовим чемпіоном світу та переможцем багатьох міжнародних турнірів з цього виду спорту.

У 2021 році у румунському Бухаресті він здолав росіянина лівою рукою у ваговій категорії до 80 кг і вдев’яте здобув титул чемпіона світу.

Олег Жох

Фото: World Armwrestling Federation

У жовтні 2021 року Жох виборов золото на чемпіонаті Європи з армреслінгу. Ці змагання були для нього першими після моторошної ДТП у 2018 році. Тоді на трасі Київ-Чоп на Рівненщині зіткнулися вантажівка та легкова машина.

В автівці були Олег Жох, його батько та рукоборець Андрій Пушкар. Двоє останніх загинули. Олег потрапив до реанімації і тривалий час перебував у важкому стані.

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Фото: World Armwrestling Federation

Збірна України, Чемпіонат світу
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