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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Золото и серебро! Украинцы завоевали еще две медали на ЧМ по пулевой стрельбе

Ігор Кізима

Сборная Украины завоевала еще две награды на чемпионате мира по пулевой стрельбе, который проходит в Баку, Азербайджан.

Наши спортсмены взяли награды в стрельбе из малокалиберной винтовки по движущейся мишени, 50 м (медленное и быстрое движение).

26-летний Игорь Кизима стал вице-чемпионом мира в индивидуальном зачете МГ-12, и вместе с Даниилом Даниленко и Денисом Баблюком взошел в этом упражнении на высшую ступеньку пьедестала в командном первенстве.

Для троих спортсменов это не первая награда на этих соревнованиях. Накануне, 29 августа, Баблюк стал чемпионом мира в стрельбе из пневматической винтовки по движущейся мишени с переменной скоростью, 10 м, а Кизима завоевал в этом упражнении серебро. Вместе с Даниленко они праздновали победу в командном первенстве.

У женщин во вторник Валентина Гончарова выиграла бронзу в индивидуальном зачете в стрельбе из пневматической винтовки по движущейся мишени с переменной скоростью, 10 м. Вместе с Галиной Авраменко и Викторией Рыбоваловой она стали вторыми в команде.

По состоянию на 30 августа сборная Украины на чемпионате мира по пулевой стрельбе завоевала 11 наград, из которых пять — золотые.

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Вікторія Рибовалова

Фото: Azerbaijan Shooting Federation

Источник: НОК
Чемпионат мира
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