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Французских атлетов угрожают не пустить на Олимпиаду, а у Парижа отобрать Игры-2024

Олімпіада Париж 2024
Фото: Depositphotos

Дисциплинарная комиссия антидопингового органа Франции (AFLD) заявила о “попытке давления” со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Как сообщило AFP, комиссия получила письмо от WADA, в котором “потребовали изменить свое поведение”, иначе существует риск запуска процедуры несоответствия и возможных санкций.

В AFLD заявили, что “с удивлением узнали об этой невероятной попытке давления”.

WADA обвинило французское агентство в принятии решений, которые “явно не соответствуют ни мировому антидопинговому кодексу, ни прецедентному праву Спортивного арбитражного суда”.

— Это грозит нарушением производства, которое может привести к запрету французским спортсменам участвовать в определенных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры, а также к запрету Франции принимать такие соревнования, — говорится в заявлении AFLD.

Во французском антидопинговом органе заявили, что после письма от WADA дисциплинарная комиссия приняла несколько сотен решений, которые международное агентство не оспаривало.

Летние Олимпийские игры-2024 в Париже должны состояться с 26 июля по 11 августа 2024 года. Церемония открытия запланирована на арене Стад де Франс.

Ранее Международный олимпийский комитет разослал приглашение 203 странам на летнюю Олимпиаду-2024 в Париже. Его не получили три страны: Россия, Беларусь и Гватемала.

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Томас Бах

Источник: AFP
Олимпийские игры, Франция
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