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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Россия и Беларусь не получат приглашение от МОК на Олимпиаду-2024

Олімпіада у Парижі
Фото: Depositphotos

Россия и Беларусь не получат официального приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК) относительно участия в летней Олимпиаде-2024 в Париже.

Об этом говорится на официальном сайте МОК.

По традиции, МОК ровно за год до открытия Летних или Зимних игр приглашает национальные сборные со всего мира принять участие в соревнованиях. Таким образом, для 203 национальных сборных разошлют приглашения 26 июля.

В то же время, несмотря на протокольные изменения, некоторые российские и белорусские спортсмены, вероятно, смогут принять участие в Играх в Париже без приглашения их национальных сборных.

Кроме страны-агрессора и ее союзника приглашение не получит также НОК Гватемалы, в отношении которого до сих пор действует отстранение.

Гватемала отстранена из-за вероятного вмешательства правительства в независимость Национального олимпийского комитета этой страны.

В марте 2023 года МОК рекомендовал разрешить спортсменам из России и Беларуси участвовать в международных соревнованиях как индивидуальные нейтральные участники.

Решение МОК раскритиковали ряд стран. В Украине заявили о бойкоте турниров, в которых будут участвовать россияне или белорусы, а Франция и Великобритания настаивают, что российские и белорусские спортсмены не должны участвовать в соревнованиях как нейтральные, поскольку они все равно могут финансироваться их правительствами.

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Источник: МОК

Беларусь, МОК, Олимпийские игры, Росія
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