Россия и Беларусь не получат приглашение от МОК на Олимпиаду-2024
Россия и Беларусь не получат официального приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК) относительно участия в летней Олимпиаде-2024 в Париже.
Об этом говорится на официальном сайте МОК.
По традиции, МОК ровно за год до открытия Летних или Зимних игр приглашает национальные сборные со всего мира принять участие в соревнованиях. Таким образом, для 203 национальных сборных разошлют приглашения 26 июля.
В то же время, несмотря на протокольные изменения, некоторые российские и белорусские спортсмены, вероятно, смогут принять участие в Играх в Париже без приглашения их национальных сборных.
Кроме страны-агрессора и ее союзника приглашение не получит также НОК Гватемалы, в отношении которого до сих пор действует отстранение.
Гватемала отстранена из-за вероятного вмешательства правительства в независимость Национального олимпийского комитета этой страны.
В марте 2023 года МОК рекомендовал разрешить спортсменам из России и Беларуси участвовать в международных соревнованиях как индивидуальные нейтральные участники.
Решение МОК раскритиковали ряд стран. В Украине заявили о бойкоте турниров, в которых будут участвовать россияне или белорусы, а Франция и Великобритания настаивают, что российские и белорусские спортсмены не должны участвовать в соревнованиях как нейтральные, поскольку они все равно могут финансироваться их правительствами.
Источник: МОК
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