Мои игроки четко знают, за что играют: Ребров накануне матча против Англии

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров признался, что ему не надо лишний раз мотивировать игроков на матч, ведь каждый из них понимает конечную цель.

Об этом наставник сине-желтых рассказал на предматчевой пресс-конференции перед игрой против Англии.

Вместе с тренером с журналистами пообщался Александр Зинченко, который отметил большую поддержку Польшей Украины. Он сказал, что разделяет мнения игрока, и добавил, что Великобритания тоже оказала нашей стране большую поддержку и продолжает это делать.

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По словам Реброва, работать с национальной командой — большая ответственность, но он рад, что присоединился к сборной в такое сложное время.

— Не только мы с Александром имеем такие ощущения. Каждый игрок сборной постоянно думает об Украине, мы об этом постоянно говорим. Мы знаем, почему мы здесь, на своем месте, — потому что есть парни и девушки, которые на передовой борются за нашу независимость. Для меня как тренера это даже легче, ведь не нужно мотивировать подопечных. Они четко знают, за что играют, понимают свою цель, и мы идем к ней, — сказал Ребров.

На вопрос о слабых сторонах у команды трех львов Ребров сказал, что найти их очень трудно, но украинская команда должна сосредотачиваться на своей игре и понимать, как противостоять этому сопернику.

— Однако Англия — очень крепкая команда. Несмотря на кадровые проблемы, у нее есть два-три состава. Поэтому мы готовимся очень серьезно, завтра мы должны показать свою игру, — добавил тренер.

Матч отбора Евро-2024 между сборными Украины и Англии состоится 9 сентября во Вроцлаве. По прогнозам букмекеров, фаворитом матча Украина — Англия являются подопечные Гарета Саутгейта.

Источник : УАФ

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