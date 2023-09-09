Поддерживаем украинцев, но нам стоит играть в футбол: тренер сборной Англии перед игрой

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт накануне матча против сборной Украины в рамках отбора на Евро-2024 в группе С сказал, что Англия поддерживает Украину в войне против России, но в матче против сине-желтых рассчитывает только на победу.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в польском Вроцлаве на стадионе Тарчинский-Арена, где наша сборная будет играть номинальный домашний матч.

— Мы понимаем, что во Вроцлаве живут тысячи украинцев, которые вынуждены были бежать от войны, и знаем, насколько эмоциональным может оказаться поединок. Но мы приехали играть в футбол и постараемся достичь положительного результата, — сказал Саутгейт.

По мнению футбольного специалиста, украинская сборная — очень опасная и организованная команда, которая блестяще действует прежде всего на контратаках. Он добавил, что его команде надо быть “сосредоточенными и пытаться нейтрализовать футболистов соперника в центральной зоне”.

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— Мы осознаем, при каких обстоятельствах мы играем. Мы хорошо знаем многих футболистов сборной Украины, которые выступают в АПЛ. Мы понимаем, в какой ситуации находится наш соперник. Мы поддерживаем украинцев, но нам стоит играть в футбол, — сказал тренер.

Тренер сборной Украины Сергей Ребров перед матчем сказал, что у сборной Англии трудно найти слабые стороны, но украинская команда должна сосредотачиваться на своей игре и понимать, как противостоять этому сопернику.

Источник : УАФ

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