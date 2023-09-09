Украина — Англия: прогноз букмекеров на матч отбора на Евро-2024

Сборная Украины в субботу, 9 сентября, проведет матч пятого тура отбора на Евро-2024 в группе С против сборной Англии. Встреча состоится на стадионе Тарчинский-Арена в польском Вроцлаве.

Начало матча в 19:00 по киевскому времени.

Прогноз на матч Украина — Англия

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Гарета Саутгейта. На победу сборной Англии принимают ставки с коэффициентом 1.46. Успех сине-желтых оценивают в 8.60. Ничейный исход встречи в основное время — 4.65.

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Вероятность того, что обе команды отметятся в матче, оценивают в 2.05.

Матч доверили судить болгарской бригаде арбитров во главе с рефери Георги Кабаковым. Ему будут ассистировать соотечественники: Мартин Маргаритов и Диян Валков. Обязанности четвертого рефери будет исполнять Никола Попов.

Сейчас сборная Англии возглавляет турнирную таблицу группы С, имея в активе 12 очков по итогам четырех матчей. Далее следуют сборная Украины (6 очков в трех матчах) и команда Италии (3 очка в двух матчах).

У сборной Северной Македонии 3 очка в трех матчах, а Мальта, которая на дне турнирки, пока не набрала очков после четырех проведенных матчей.

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